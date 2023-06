PODCAST - Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe : "La langue est vivante, notre utilisation la fait évoluer"

Bonne élève, Aurore Ponsonnet ne se départit jamais de s’exprimer, y compris pendant les cours : "Trop de bavardage ! Encore à la faculté, les professeurs me reprenaient dans l’amphithéâtre. Alors dans une bibliothèque, imaginez !" Une fois professeure, elle ne parvient pas à trouver sa place : "J’avais des élèves que je voyais une demi-heure par semaine. Je constatais qu’ils continuaient à s’enfoncer à l’école et j’étais frustrée. J’ai donc créé une école de grammaire simplifiée et j’ai eu envie de former d’autres professionnels." Devant ce semi-échec, la passionnée de vocabulaire s’interroge sur le rôle de l’école : "Il faudrait redéfinir les termes de grammaire chaque début d’année scolaire, y compris au lycée. Se replonger dedans permet d’aider à restructurer ses phrases et s'améliorer en orthographe. Il ne faut pas avoir peur de repartir vers les bases : on n’arrête pas d’évoluer et d’apprendre des choses."

Attention, la professionnelle préfère valoriser une méthode d’apprentissage simple et accessible : "Il me paraît nécessaire de vulgariser la grammaire. Il s’agit d’une matière complexe. Je préconise de l’aborder plus simplement, de manière structurée. Il ne faut pas chercher à dire d'autres mots, mais expliquer les mots utilisés : adjectif, préposition, pronom, etc. C’est en allant à la racine du mot que l’on s’en empare un peu mieux."