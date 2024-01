PODCAST - Olivia Gay, violoncelliste : "Jouer ma musique en forêt est ma manière de sensibiliser aux enjeux environnementaux"

Passionnée par la nature et sensible aux forêts en danger, la musicienne Olivia Gay se sert de son violoncelle pour envoyer des messages. Au milieu des arbres, elle raconte l’histoire du bois de l’instrument que le son léger des notes soutient. Dans le podcast Expertes à la Une, elle expose sa démarche.

C’est l’histoire d’une graine d’épicéa. Un jour, elle devient un arbre, puis le morceau de bois se transforme en violon. Au milieu des branchages, sur une scène délicatement posée sur l’humus de la forêt, la violoncelliste Olivia Gay raconte le dérèglement climatique. Depuis l’été 2022, un piano à queue l’accompagne dans la tournée "Le Silence de la forêt". Sans amplificateur, la musique transporte les auditeurs dans une atmosphère onirique. "J’avais envie de m'engager pour une cause environnementale et la forêt est l'élément dont je me sens le plus proche. J’évoque les rencontres de cet épicéa à travers plusieurs péripéties d’autres habitants de la forêt. Progressivement, il prend conscience de la sècheresse, des incendies, de la solitude des oiseaux, etc.", explique l'artiste dans le podcast Expertes à la Une de Christelle Chiroux, à écouter ci-dessus.

Objectif, informer les spectateurs sans donner de leçon de morale et les toucher à travers ce vecteur émotionnel qu'est la musique. "Les mots apportent des données scientifiques sans devenir rébarbatifs. La musique touche la corde sensible de chacun pour mieux faire résonner les mots, peut-être plus difficiles à entendre sans ce contexte onirique. Nous n’avons pas d’installation électrique pour éviter d’effrayer la faune et d’écraser la flore. Jouer ma musique en forêt est ma manière de sensibiliser aux enjeux environnementaux." L’artiste reverse 60 % de ses royalties au fonds de dotation de l'Office national des forêts "Agir pour la forêt" dont elle est l'ambassadrice.

D’origine franc-comtoise, la concertiste a toujours fait de la forêt sa deuxième maison : "J’ai vécu dans une région rurale portée sur la nature. Enfant, je récupérais toutes les bestioles boiteuses pour tenter de les remettre sur pattes. Je passais toujours mon temps dehors." Au fil de ses découvertes, Olivia Gay se rend compte que la forêt reste une source d'inspiration pour les artistes. "Elle nourrit les imaginaires avec ses contes et légendes. La nature est la première source d'inspiration de la musique. En remontant jusqu’aux musiques orales, traditionnelles ou de la renaissance, nous constatons que beaucoup de musiques s’inspirent des chants d'oiseaux, du vent ou de l’eau. Un message que les musiciens ne portent plus tellement aujourd’hui", regrette la concertiste.

Rencontre entre la musique et la forêt

La musicienne ne s’attache pas seulement à faire de ses concerts une nouvelle expérience immersive. Elle cherche des compositions inspirées par les grands espaces, par des musiques traditionnelles attachées à une terre ou à un peuple, avec des racines profondes. "J’ai cherché un petit répertoire d'œuvres inspirées par la forêt et par les éléments qui la constituent pour mon instrument. J’ai enregistré ce répertoire que j’ai nommé Chuchote-moi, murmure-moi un arbre."

Olivia Gay considère la musique comme le seul vecteur d’autant d’émotions. "Les compositeurs qui ont écrit tant de chefs-d’œuvre traduisent de manière géniale les sentiments humains. La musique est devenue mon moyen d’expression." Chanteuse refoulée, elle a choisi le violoncelle, l’instrument le plus proche de la voix humaine : "Le chant reste l'instrument le plus naturel et le plus ergonomique, puisqu'il fait partie de notre corps. De sa note la plus basse à sa note la plus haute, le violoncelle incarne plein de voix différentes : une voix de basse très grave, une voix d'enfant ou une voix de soprano très aiguë. Je retrouve dans cet instrument cette chaleur et ce velouté de la voix humaine capable d’émouvoir. Vous remarquerez qu’à chaque moment fort du cinéma, vous entendrez toujours un violoncelle pas loin."

Les concerts en forêt lui permettent d’amener un autre public à la musique classique. "Rencontrer le public dans cet environnement différent mélange les populations. Nous avons des mélomanes, des familles, des personnes qui aiment la nature… Je touche un public beaucoup plus large." La musicienne continue à approfondir le lien entre la nature et la musique. Elle prépare un livre pour expliquer sa démarche et compte désormais amener la forêt dans une salle de concert.

Le silence de la forêt, à partir du 4 mai 2024 dans les forêts de France

4 mai : Ville de Contrexéville (Les Vosges)

7/15 juin : Festival Nuits des Forêts

26 juillet : festival La Clef des Portes (Loire et Cher)

30 août : festival Musique en Côte Châlonnaise (Bourgogne Franche Comté)

À retrouver sur le site de l'artiste.