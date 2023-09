Gabriel Attal veut diviser leurs poids par deux : les pistes pour alléger le fardeau des cartables

L'association conseille également aux parents d'investir dans un cartable "en tissu le plus léger possible, idéalement un sac à dos, avec anses et renfort de confort au dos", et de veiller à ce que les enfants n'emmènent rien de superflu avec eux à l'école.

Pour parvenir à mettre en place ces mesures, la FCPE réclame "un texte législatif ou réglementaire", seul capable d'"imposer plus facilement le changement, la circulaire n’étant pas perçue globalement comme une contrainte". Une circulaire du ministère de l'Éducation nationale prise en 2008 reconnaissait le poids des cartables comme "une question de santé publique" et demandait à tous les établissements de s'emparer du sujet "dans le cadre de la prévention du mal de dos en milieu scolaire". Avec un succès mitigé et limité.