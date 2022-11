Pôle emploi : le taux de chômage est-il deux fois plus élevé chez les travailleurs immigrés ?

Si l'on dispose chaque année de chiffres fiables relatifs au "surchômage" des étrangers, on constate qu'il s'agit d'un phénomène que les spécialistes ont depuis longtemps étudié et cherché à analyser. Il y a quelques mois, le musée de l'histoire de l'immigration synthétisait sur son site plusieurs des facteurs permettant d'expliquer que le chômage touche plus directement les personnes immigrées.

Ces dernières, apprend-on, sont davantage représentées parmi les ouvriers non qualifiés. Or, il s'agit de la catégorie socio-professionnelle la plus touchée par le chômage. Le niveau de qualification plus faible en moyenne des personnes étrangères constitue donc un frein à l'emploi. Par ailleurs, "des discriminations liées à l’origine et aux lieux de vie" sont mises en avant. Un nom de famille et/ou un prénom à consonance étrangère, une domiciliation dans un quartier réputé sensible d'une ville pauvre... Il s'agit là d'autant de facteurs susceptibles de pénaliser des candidats lorsqu'ils s'aventurent sur le marché du travail.

L'Institut national d'études démographiques (Ined) révélait en 2017 les résultats d'une enquête diligentée par ses équipes. Des travaux qui révèlent "un excès de chômage chez les immigrés et fils et filles d’immigrés originaires du Maghreb par rapport aux personnes nées en France métropolitaine de parents français, qui n’est pas expliqué par leur situation socioéconomique (âge, niveau d’instruction, etc.)". L'observatoire des inégalités ajoute à ces constats que "les immigrés les plus récemment arrivés peuvent maîtriser imparfaitement la langue française, ce qui constitue une difficulté pour occuper certains emplois". Dans le même temps, "ils ne disposent pas tous des mêmes réseaux de relations dans le monde du travail que les personnes nées en France". Un désavantage majeur puisque "rien de tel pour obtenir un poste que d’avoir quelques relations bien placées".

Enfin, il faut noter qu'une partie des emplois à pourvoir en France ne sont tout simplement pas accessibles aux personnes de nationalité étrangère. On en compterait environ 5 millions, par exemple dans la fonction publique, avec des postes qui relèvent de missions dites "de souveraineté" (militaires, policiers, fonctionnaires des impôts par exemple). Citons aussi des métiers interdits aux personnes non européennes dans le secteur privé. Les débitants de boissons ou les buralistes sont ainsi concernés.