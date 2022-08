Polémique Doctolib : quelles sont les règles pour accepter un professionnel de santé sur la plateforme ?

Une double vérification s’opère ensuite, toujours selon la plateforme, qui varie selon les profils. Pour ceux qui mènent une profession réglementée, et qui "représentent 97% des utilisateurs de Doctolib", l’exercice est plus simple. Dans un premier temps, la plateforme vérifie leur identité puis procède à une "vérification de droit d’exercer auprès de leur tutelle". Par exemple, l’Ordre des médecins pour les praticiens généralistes.

Pour les 3% restants, qui n’exercent donc pas de profession réglementée, dont le diplôme n’est pas reconnu par l’État et qui pratiquent des soins dits non-conventionnels (ostéopathie, acupuncture, hypnose, naturopathie…), la vérification portait, jusqu’à présent, uniquement sur l’identité du futur utilisateur. "Notre vérification ne peut pas porter sur le diplôme", souligne Doctolib. "Ensuite, nous avons une liste de mots clés permettant d’identifier de potentielles dérives sectaires : si un praticien utilise un de ces mots-là, la fiche est mise hors ligne". Mardi 23 août, la plateforme s’est empressée de communiquer sur un plan d’action, devant être bientôt présenté et visant à renforcer "le contrôle et la modération des profils d’activités légales non-réglementées".