Désinformation, arnaques, cyberharcèlement : les mesures phares du gouvernement pour "sécuriser" Internet

Il veut redonner "confiance dans le numérique". Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, doit présenter, mercredi 10 mai, le projet de loi du gouvernement pour lutter contre les multiples sources d'insécurité sur Internet. Un texte qui regroupe de nombreux thèmes, de la désinformation aux arnaques en ligne en passant par le cyberharcèlement et qui doit permettre de protéger les internautes les plus jeunes, les plus vulnérables ou les moins technophiles. TF1info fait le point sur les grandes mesures de ce plan.