Pompier agressé : un phénomène en aggravation ?

La commission des lois du Sénat à l'issue d'une mission d'information, a formulé "18 propositions pour que cesse l’inacceptable". Avec un constat marquant : "les informations que les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) sont tenus de faire remonter depuis 2005 à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises (DGSCGC) font état d’une augmentation constante du nombre des agressions dont sont victimes les sapeurs-pompiers", peut-on lire.

En chiffre ? "2.813 agressions ont été déclarées en 2017, contre 2 280 en 2016, soit une augmentation de 23%". Et d'ajouter que "sur une échelle fixe de 10 000 interventions, 6 sapeurs-pompiers ont été agressés en 2017 contre 5 l’année précédente".

Plus problématique encore, le fait que "ce nombre a encore plus significativement augmenté en dix ans, avec 1 914 agressions de plus en 2017 qu’en 2008, soit une augmentation de 213 %".