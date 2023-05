Pont de l'Ascension : mercredi rouge, dimanche noir... Découvrez les prévisions détaillées de Bison Futé

Pour le jeudi de l'Ascension, Bison Futé voit encore rouge au niveau national dans le sens des départs. Si vous ne voulez pas rester bloqué dans les bouchons, il faudra quitter la région parisienne avant 7h. La plupart des axes rejoignant l'A1 (Paris-Lille), l'A6 (Paris-Lyon), l'A10 et l'A13 seront encombrés une bonne partie de la journée. "En province, la plupart des grands axes de liaison seront également très sollicités. L’A7, l’A9 et l’A61 devraient être particulièrement chargés", précise aussi Bison Futé.

Vendredi et samedi feront office de répit, ces deux journées étant classée en "vert" par l'organisme public. Et ce, avant un dimanche "extrêmement difficile". Ce 21 mai sera classé "noir" dans le sens des retours. Il s'agit du premier déclenchement de ce niveau depuis le début de l'année et le seul prévu par Bison Futé dans ce sens de circulation sur toute l'année 2023. Tous les grands axes autoroutiers seront concernés. Il est recommandé de retrouver la capitale et les grandes métropoles avant la mi-journée. Faute de quoi, vous n'éviterez pas les nombreux ralentissements et autres bouchons.