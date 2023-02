À 12 ans, un tiers des ados ont-ils déjà été exposés à du porno ?

Avec 11% de jeunes exposés à de la pornographie avant 11 ans et 20% entre 11 et 12 ans, on constate bien que 31% (soit presque un tiers) des ados de 12 ans sont concernés. Si l'on étend aux jeunes jusqu'à 14 ans, ce sont un peu moins de deux tiers qui ont été confrontés à des contenus pornos. Censés être réservés aux majeurs, ces derniers ne sont consultés après 18 ans que par 7% des sondés, tandis que 11% ne se souvienne plus de cette "première fois" ou n'y ont jamais été exposés.