Pornographie : les pistes d'un rapport accablant du Sénat

Il est urgent d'agir. "Violences systémiques", femmes "exploitées", mineurs trop facilement exposés à des contenus traumatisants : le gouvernement doit agir contre les dérives de l'industrie du porno, plaident les autrices d'un rapport sénatorial dévoilé ce mardi 27 septembre. La lutte contre ces violences doit devenir une "priorité de politique publique et pénale", écrivent les quatre sénatrices Annick Billon (UDI), Alexandra Borchio Fontimp (LR), Laurence Cohen (PCF) et Laurence Rossignol (PS) dans ce rapport intitulé "Porno : l'enfer du décor", et adopté par la délégation aux droits des femmes du Sénat.

Depuis l'apparition, au milieu des années 2000, des grandes plateformes internet comme Pornhub ou Xvideos, la diffusion du porno est devenue massive, contribuant "à la recrudescence de contenus de plus en plus 'trash' et violents, sans aucun contrôle ni considération pour les conditions dans lesquelles ces contenus sont produits", dénonce le rapport. "Les producteurs ne craignent pas d'exploiter la vulnérabilité économique et psychologique de femmes jeunes, voire très jeunes, et de réaliser des tournages dans des conditions déplorables", ajoute-t-il.