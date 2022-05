Burkini à Grenoble : l’association à l’origine du débat visée par une enquête

La préfecture de l'Isère avait déjà annoncé qu’elle allait saisir la justice pour faire la lumière après "des informations parues récemment dans plusieurs médias", selon lesquelles "l’association dénommée Alliance Citoyenne aurait détenu et détiendrait encore un certain nombre de fichiers comportant des informations de nature nominatives, dont l’existence et la détention relèvent d’un régime juridique protecteur des libertés individuelles et d’un contrôle de la CNIL".

Alliance citoyenne est une association, créée en 2012, qui s'est fait connaître en organisant depuis 2019 plusieurs opérations coup de poing dans les piscines grenobloises en faveur du port du burkini. Si elle revendique, officiellement, venir en aide aux locataires et aux mal-logés, le port du burkini dans les piscines municipales était devenu son cheval de bataille.