Bobi perd son statut de chien le plus vieux du monde

Il n'est plus le plus vieux chien de tous les temps. Bobi s'est vu retirer son titre par le Guiness World Record "faute de preuves concluantes" pour prouver son âge. Dans un communiqué publié jeudi 22 février, le GWR a indiqué qu'après un mois d'enquête, il ne disposait "plus des preuves nécessaires" pour maintenir le titre décerné à ce Rafeiro qui avait été sacré en février 2023 plus vieux chien vivant et plus vieux chien de tous les temps avant de décéder en octobre dernier à l'âge de 31 ans et 165 jours.

Les Rafeiro sont une race qui a normalement une espérance de vie entre 12 et 14 ans en moyenne. Selon ses propriétaires, Bobi, qui vivait entouré de chats dans un petit village du Portugal, aurait dépassé les 31 ans. Mais cette longévité exceptionnelle a suscité de nombreuses interrogations de la part de plusieurs vétérinaires et spécialistes. Si bien que le Guinness a fini par suspendre son record et ouvrir une enquête. Le propriétaire du chien avait alors jugé les soupçons "infondés".

Pour vérifier l'âge de Bobi, le Guinness s'est notamment appuyé sur la base de données du Système d'information des animaux de compagnie (SIAC), "qui n'exigeait pas de preuves pour justifier l'âge pour les animaux nés avant 2008", lorsque le chien a été enregistré en 2022, explique Mark McKinley, directeur du GWR cité dans le communiqué. Dans la mesure où la vérification de l'âge est particulièrement difficile, le Guinness précise qu'il "n'est actuellement pas en mesure de confirmer le nouveau détenteur de ce record".