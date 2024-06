Avec ses longues journées ensoleillées, le mois de juin invite le jardinier à mettre la main dans la terre. La terre, d'ailleurs, lui rend bien, puisque c'est le temps des récoltes et de préparer les légumes d'automne. Que faire exactement dans son potager au mois de juin ? On vous dit tout.

Malgré le mauvais temps des derniers jours, l’été arrive. Au mois de juin, les journées ensoleillées sont propices au jardinage. C’est le moment de cueillir de beaux fruits et légumes, de mettre en terre de nouveaux semis et de protéger la terre contre la sécheresse et les éventuelles canicules. Bref, l’emploi du temps du jardinier est bien rempli, mais au bout de toutes ces joyeuses taches, il y a une belle récompense : des belles récoltes à déguster pendant tout l’été.

Que planter dans son potager en juin ?

Si vous aviez préparé des semis en godet ou sous tunnel, c’est le moment de les mettre en pleine terre. Vous pouvez aussi planter les légumes d’été, comme les tomates, les courgettes, les aubergines et les melons. Place également aux choux, laitues et autres chicorées frisées. Du côté des plantes aromatiques, c’est un peu la fête : on plante la menthe, la ciboulette, le thym, l’oseille, mais aussi le basilic. Toutes ces herbes viendront sublimer les plats estivaux !

Que semer dans son potager en juin ?

Il est toujours temps de semer des carottes, du fenouil, des endives, des betteraves, des haricots. C’est aussi le moment de préparer les légumes-racine d’automne, à savoir les cardons, les navets, les choux-fleurs, les panais, les poireaux, les potirons et autres cucurbitacées. On peut également semer du persil, de la roquette et de l’aneth. Dans ce cas, il est conseillé de semer en ligne.

Que récolter dans son potager en juin ?

Juin est la pleine saison des fraises, des framboises, des cerises et des abricots. De quoi faire le plein de fruits pour préparer de belles tartes et des confitures. Les asperges peuvent encore être récoltées, tout comme les radis, l’ail et l’échalote. On peut également faire plaisir à ses papilles avec les légumes primeurs, comme la carotte nouvelle, mais aussi la pomme de terre et le navet. Et que serait l’été sans la traditionnelle tomate-mozza ? Cela tombe bien, c’est le moment de récolter les tomates cerises que l’on cuisinera avec du vinaigre balsamique et du basilic.

Comment entretenir le potager en juin ?

Pour booster la terre, on pense à biner la terre et à lui apporter un complément de compost. On pense également à pailler entre les rangs de légumes pour éviter l’évaporation de l’eau et garder le sol au frais. On pense d’ailleurs à arroser de manière localisée. L’été est propice au retour des insectes nuisibles, on protège donc les cultures en installant des voiles anti-insectes.