Pour aider les oiseaux à passer l'hiver, fabriquez des mangeoires !

Des graines bien sûr ! Orge, blé, millet, tournesol sont parfaits pour les oiseaux. Les noix et noisettes sont aussi des aliments dont raffolent ces adorables petites bêtes. On peut également mettre des cacahuètes (non salées) pour les oiseaux omnivores. On évite le pain sec ou le riz non cuit qui peuvent faire gonfler leur estomac et les boules de graisse qui sont trop lourdes et peuvent provoquer des problèmes cardio-vasculaires.