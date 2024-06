Rien de plus agréable et plaisant que de déguster une confiture préparée à la maison. Pour faire durer ce plaisir sucré le plus longtemps possible, il est important de bien la conserver. La stérilisation permet de stocker les confitures pendant plusieurs mois.

La saison de la cueillette des fruits est déjà bien avancée. Les fraises, les cerises et les abricots ont pris place dans les corbeilles de nos cuisines. L'occasion de croquer dedans et faire le plein de vitamines, mais aussi de préparer des confitures et des gelées. Mais pour pouvoir les déguster pendant plusieurs mois, encore faut-il bien les conserver. Comment ? En les stérilisant.

À quoi sert la stérilisation ?

La stérilisation permet de tuer les bactéries indésirables, les moisissures et les levures qui peuvent se développer dans les aliments en bocaux. En effet, ces micro-organismes altèrent les produits, dégradent très fortement la qualité des confitures maison et les rendent impropres à la consommation. Certes, le sucre et la chaleur participent déjà à la stérilisation, mais pour stocker et conserver les pots pendant plusieurs mois, sans détériorer la qualité et le goût, il est préférable de prendre d'autres précautions.

Stériliser les pots de confiture avec de l'eau bouillante

C'est la méthode la plus simple pour assurer une bonne conservation des confitures. On commence par placer les pots vides et les couvercles dans une grande casserole, puis on ajoute de l'eau de sorte que les bocaux soient complètement immergés. On porte ensuite l'eau à ébullition et on laisse bouillir pendant dix minutes, ensuite, on sort les pots à l'aide d'une pince. On les place sur un torchon et on les laisse refroidir. Dès que la confiture est prête, on la verse dans les pots, on les referme et on les pose à l'envers durant cinq minutes. Cela permettra de chasser tout volume d'air.

Stériliser les pots de confiture aux micro-ondes

Cette méthode est moins courante, mais très efficace. Elle est particulièrement utile lorsqu'il n'y a pas beaucoup de pots de confiture à stériliser. Il suffit de remplir les pots de confiture avec de l'eau puis de les placer dans le micro-ondes. On fait chauffer jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir, on ajoute encore deux minutes de cuisson à pleine puissance. L'eau bouillante va stériliser le pot de confiture. Il ne reste plus qu'à sortir le pot du micro-ondes en prenant soin de ne pas se brûler puis on verse la confiture. On visse les couvercles également stérilisés à l'eau bouillante, on les retourne et on les laisse refroidir.

Ces vérifications à faire absolument

Avant de stériliser les pots et les couvercles, il est important de bien les laver à l'eau chaude et avec du savon. On n'oublie pas d'inspecter les joints en caoutchouc afin de garantir une étanchéité parfaite. Une fois que les bocaux sont refroidis, il faut aussi vérifier que les couvercles soient bien scellés. Pour cela, on appuie sur le couvercle. Si celui-ci bouge, cela signifie que le bocal n'est pas scellé et n'est pas étanche. Dans ce cas, il faut consommer la confiture rapidement.