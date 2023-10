Pour les femmes et la science : "Donner de la visibilité à des femmes exceptionnelles pas suffisamment reconnues"

Problème, ces femmes ne se sentent pas légitimes. Les biais culturels et les stéréotypes les empêchent de concilier vie scientifique et familiale, professionnelle et personnelle. Dans les laboratoires, elles subissent continuellement des remarques sexistes, injonctions physiques ou de l’infantilisation de la part de leurs collègues masculins. "Certains m’expliquent des remarques que j’ai déjà comprises alors qu’on se trouve au même stade hiérarchique", fulmine Louise Denis. "J’ai entendu : tu as maigri, ça te va bien ! Ou encore : super ton arrivée dans l’équipe, on avait besoin de monde pour ranger. Nous nous sentons souvent exclues d’un milieu aux codes masculins, obnubilé par la domination et soumis à la violence", reprend Celia Pelluet. La physicienne rappelle qu’historiquement, les observatoires astronomiques restaient fermés aux femmes. S’il y a du progrès, les femmes restent néanmoins en sous-effectif dans les laboratoires.

Pire, selon un sondage mené début 2023 par Ipsos pour la Fondation L’Oréal, une scientifique sur deux dit avoir subi une forme de harcèlement sexuel pendant sa carrière. Un chiffre qui n’étonne pas Celia Pelluet : "Dans ce milieu précaire, à la fin d’un CDD, nous préférons partir plutôt que de subir le sexisme ordinaire. Mais en formant et en sensibilisant, nous pourrions éviter plein de gestes répréhensibles."

Résultats, les femmes ne se sentent pas assez bien et se taisent, voire abandonnent. "Il y a beaucoup d’autocensure. Elles s’écrasent en réunion alors qu’elles ont des choses à dire et se dévalorisent. Personnellement, je pensais que ça venait de mon caractère, de mon manque de confiance en moi et de mes angoisses. En réalité, ça relève d’un problème systémique", analyse Louise Denis. Le manque de représentativité les empêche de s’appuyer sur des modèles porteurs.

La priorité pour la chercheuse ? Faire comprendre aux femmes qu’elles sont capables et légitimes. "Plus nous aurons de femmes dans les laboratoires, plus nous ferons naître des vocations et des déterminations. Aujourd’hui, c’est difficile de se projeter parce que nous manquons de modèles." Celia Pelluet abonde : "Nous devons investir l’espace médiatique et montrer l’exemple pour susciter des vocations."