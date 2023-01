Pour ou contre les trottinettes en libre-service ? Les Parisiens devront voter

"C’est un peu le bazar", a reconnu l'élu concernant la situation dans les rues de Paris. "Il manque un Code de la rue, pour dire comment on se comporte, et comment la police municipale sanctionne ceux qui ne respectent pas les règles", a expliqué la maire concernant la cohabitation entre les voitures, les vélos, les bus, les trottinettes et les piétons.

Entre les accidents et les utilisateurs circulant à deux ou sur les trottoirs, parsemés de trottinettes mal garées, Paris s'interroge sur le "rapport coût/bénéfices" des trottinettes, ainsi que sur leur "coût environnemental", avait indiqué David Belliard, l'adjoint aux mobilités et à la voirie. Fin septembre, la mairie avait menacé les trois opérateurs Lime, Dott et Tier, qui totalisent une flotte de 15.000 véhicules, de ne pas renouveler leur contrat. Celui-ci arrive à échéance fin mars. Le débat ne concerne pas les trottinettes des particuliers pour lesquelles il n'y a "pas de souci", affirme Anne Hidalgo. Mais le libre-service, ou free floating, "n'est pas écolo" et "les salariés de ces sociétés ne sont pas correctement protégés" sur le plan social, fait-elle valoir.