Même domestiqués, les chats ont conservé leur fort instinct naturel de chasseur. Ils ramènent donc toutes sortes de proies à la maison : oiseaux, rongeurs, petits reptiles, insectes… D'une offrande à leurs maîtres au stock de nourriture, plusieurs raisons plus ou moins fondées expliquent ce comportement félin.

Une souris morte sur le paillasson, un demi-lézard au milieu du salon, un moineau déplumé sous le canapé… De sinistres découvertes sur lesquelles tous les propriétaires de chats sont un jour tombés alors que le matou arbore un air de fierté. Une fois le dégoût mis de côté, il faut savoir réagir de manière appropriée, mais encore faut-il comprendre pourquoi notre chat nous ramène ses proies.

Mon chat ramène des proies pour lui

Le chat est un prédateur redoutable, parfaitement taillé pour la chasse. Même s'il est devenu un animal de compagnie à part entière et n'a plus de raison alimentaire de chasser puisqu'il est bien nourri, le petit félin a conservé son instinct naturel de tueur de petits animaux. Une étude menée par la SFEPM (Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères) de 2015 à 2022 a évalué la proportion des proies et déterminé que 68 % étaient de petits rongeurs (21 % d'oiseaux, 8 % de reptiles…). Comportementaliste félin passionnée par nos compagnons à quatre pattes, Marion Ruffié y trouve une raison majeure : le chat ramène de la nourriture à la maison comme nous quand nous faisons des courses. Votre habitat fait partie de son territoire et il s'y sent en sécurité, à l'abri des autres prédateurs et de ses concurrents. Il peut donc y stocker un peu de nourriture fraîche pour plus tard, lorsqu'il aura un petit creux entre deux rations de croquettes. N'oublions pas que le chat est un animal prévoyant, il garde toujours un peu de nourriture, au cas où.

Mon chat ramène des proies pour moi, vraiment ?

Parmi les nombreuses raisons avancées par la croyance populaire, le chat nous ramènerait des proies en cadeau, afin de nous remercier pour nos bons traitements envers lui, pour nous témoigner son amour en retour. Il accomplirait aussi ce geste pour participer à l'apport de nourriture au foyer, voire pour nous enseigner les techniques de chasse, comme la mère avec ses chatons.

Mais face à ces explications d'offrande ou de cours de chasse, Marion Ruffié est sceptique. Ses recherches et observations au fil des années, rapportées dans ses ouvrages, ne trouvent pas de raisons scientifiques à ce que nous imaginons à propos de ce comportement félin. Au mieux, il s'agit d'une anthropomorphisation, d'une projection de nos sentiments sur les chats. Vous êtes alors libre d'y croire, ou pas.

Que dois-je faire quand mon chat me rapporte des proies ?

Quelle que soit la raison qui pousse votre chat à rapporter ses trophées de chasse sur le tapis du salon, le gronder et/ou le punir serait contreproductif. Le félin ne comprendrait pas la réprimande et pourrait vous en tenir rigueur. De plus, cela ne l'empêchera absolument pas de recommencer. Marion Ruffié recommande toutefois de rester neutre, de ne pas adresser de félicitations à votre matou afin de ne pas l'encourager.

Si la proie est encore vivante et apte à survivre, vous pouvez essayer de l'attraper avec précaution et de la libérer discrètement. Si elle est déjà morte ou mortellement blessée, le mieux à faire est de l'abandonner au chat et de la récupérer lorsqu'il s'en sera désintéressé, ce qui arrive généralement lorsque la proie ne bouge plus. En effet, votre félin pourrait être contaminé par des parasites internes en l'ingérant, voire par les puces dont la proie serait porteuse.