Certains chiens se mettent à hurler comme des loups. Ce phénomène souvent impromptu s'observe davantage chez certaines races canines proches de l'animal sauvage. Avec un travail de comportement canin, il est possible d'empêcher son chien de hurler à la mort.

Votre chien s'est mis à hurler comme un loup ? Lugubre lorsqu'il survient au milieu de la nuit ou amusant s'il vous répond directement, ce hurlement a de multiples causes possibles, de la génétique au mimétisme, en passant par l'ennui et la peur de l'abandon.

Le hurlement, un comportement ancestral chez les animaux lupoïdes

Chez le loup, le hurlement est un signe de ralliement de la meute ou un avertissement adressé à des congénères concurrents, un prédateur ou une menace inconnue. L'animal prend alors une pose caractéristique, assis avec le museau levé vers le ciel, imité par le chien domestique moderne, malgré deux chemins génétiques pris différemment, il y a des milliers d'années. Pourtant, la génétique n'est pas anodine dans ce comportement puisque les races canines les plus proches du loup sont les plus enclines à hurler comme leurs cousins sauvages. Parmi elles, citons le Husky, le chien du Groenland, le chien-loup tchécoslovaque, ou même le Bouvier australien issu d'un croisement avec le dingo.

Pourquoi le chien se met-il à hurler comme un loup ?

Le hurlement n'est pas l'apanage des races lupoïdes puisqu'il peut survenir chez tous les chiens, bien qu'il soit évidemment plus rare chez le Caniche ou le Chihuahua. Si votre toutou pousse ce cri quelque peu sinistre, plusieurs raisons sont possibles. Il peut répondre à un bruit qu'il a identifié comme le hurlement d'un autre chien, même si vous-même ne l'avez pas perçu : une sirène, le tintement de cloches d'église, le sifflement du vent dans les lignes électriques, l'aboiement lointain d'un congénère… Le phénomène est amusant lorsqu'il vous répond ou s'associe à votre voix si vous chantez ou jouez d'un instrument de musique comme le violon. Votre chien peut aussi hurler à la recherche de compagnons, tel le loup qui lance un appel à sa meute. Le hurlement survient alors à toute heure du jour ou de la nuit, lorsqu'il s'ennuie, surtout si votre absence s'éternise. Dans ce cas, le chien exprime sa solitude, son anxiété, sa peur d'être abandonné (même pendant cinq minutes…). Enfin, le hurlement peut être un appel à la femelle en chaleur, sentie à proximité par le chien mâle en quête d'une partenaire.

Que faire pour empêcher mon chien de hurler comme un loup ?

Être réveillé en sursaut par un hurlement sinistre n'a rien d'agréable et le premier réflexe sera donc de faire taire votre chien en élevant la voix contre lui. La dispute est efficace pour certains animaux, mais d'autres n'auront que faire de vos réprimandes et recommenceront rapidement. Dans ce cas, il faut identifier la cause et y répondre, avant de mettre la qualité de votre sommeil et/ou de vos relations de voisinage en péril. Si votre chien hurle parce qu'il se sent seul, veillez à ce qu'il ait des occupations et/ou de la compagnie quand vous vous absentez (la visite d'un dogsitter par exemple). Lorsque l'anxiété est incontrôlable, avec un animal qui se morfond et hurle à la mort dès que vous le laissez quelques minutes, l'intervention d'un éducateur canin est une solution pertinente pour travailler ensemble le détachement. S'il s'agit d'un comportement sexuel qui devient problématique, la castration est radicale, mais efficace. Enfin, le hurlement de participation à la "meute" peut être progressivement diminué et disparaître si vous intervenez avec un "non" sonore et ferme, jusqu'à ce que votre compagnon à quatre pattes comprenne que ce comportement est inapproprié.