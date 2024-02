Aérer son linge de lit sur la fenêtre : bonne ou mauvaise idée ?

Aérer quotidiennement son linge de lit ainsi que la literie est indispensable, car on a tendance à transpirer la nuit. En revanche, il est déconseillé de poser sa couette ou son drap sur le rebord de la fenêtre pour des raisons d’hygiène et sanitaires. Afin d’aérer efficacement, il existe quelques astuces toutes simples à appliquer.

Libre à vous d’aérer votre linge sur la fenêtre ou au balcon. Le site de Service Public assure que rien ne l’interdit sauf un éventuel contre-ordre du règlement de copropriété. Mais au-delà de ce que dit la loi, le fait de laisser reposer ses draps sur le rebord de la fenêtre n’a rien d’une bonne idée, notamment sur le plan sanitaire.

Pourquoi faut-il éviter d’aérer son linge de lit sur la fenêtre ?

Les façades, les toitures ainsi que les rebords de fenêtres connaissent le même sort : ils se salissent facilement et des dépôts s’y incrustent. Il peut s’agir de salissures ou de polluants. Afin que votre linge de lit ne soit pas souillé ou contaminé par ces différents éléments, il vaut mieux éviter de les poser en contact avec ces surfaces.

Parmi les dépôts dangereux pour la santé, le plomb laminé arrive en tête. Et pour cause : le Ministère de l’Écologie reconnaît qu’il est encore employé pour assurer l’étanchéité des balcons et des rebords de fenêtre. Or, il cause de graves problèmes de santé chez les enfants. Le plomb laminé est à l’origine du saturnisme, une maladie grave qui engendre des retards psychomoteurs.

Couette, drap, matelas… : on aère tous les jours !

Aérer son linge sur la fenêtre de sa chambre ne s’avère pas une bonne idée, toutefois, vous devez quand même faire prendre l’air à vos draps, oreillers, couettes et matelas. Une bonne aération quotidienne est recommandée. Cela permet de chasser les acariens qui apprécient le matelas en raison de sa chaleur et de son humidité. Bien aérés, les draps évacueront quant à eux la transpiration engendrée pendant la nuit. Secouer sa couette tous les jours permet de lui redonner son pouvoir gonflant et on disperse ainsi les poussières et résidus. En outre, il s’agit d’un moyen de conserver sa couette en bon état le plus longtemps possible.

Les bons gestes d’hygiène à appliquer

Quel que soit le temps et peu importe la saison, une aération quotidienne de la chambre reste de mise. Avant d’ouvrir la fenêtre, on s’assure d’avoir accompli les bons gestes. D’abord, il convient de secouer énergiquement la couette au-dessus du lit avant de la suspendre au cadre ou à une porte. Cela permet de laisser le drap et le matelas à l’air libre. Si vous avez beaucoup transpiré au cours de la nuit, il vaut mieux retirer le drap et en changer ou le faire sécher. Pour ne pas étouffer la literie ni favoriser le développement des acariens, il est préférable de ne pas laisser une pile de vêtements sur le couchage.

Lorsque vous changez vos draps, n’hésitez pas à aérer plus longtemps la couette sans la housse afin qu’elle puisse respirer. Si cela est possible, on étend la couette à l’extérieur sur le fil à linge. On privilégie les temps ensoleillés afin que les rayons UV désinfectent la couette.