Pourquoi demander de l'aide à un éducateur canin pour mon chien ?

Une bonne éducation est primordiale à l'intégration du chien dans son foyer. Sans elle, votre toutou peut n'en faire qu'à sa tête, outrepasser ses droits et votre autorité. L'intervention et les conseils d'un éducateur comportementaliste canin sont parfois indispensables pour vous aider à reprendre le dessus.

Trop peu ou mal éduqué, le chien risque de devenir dominant ou franchement incontrôlable. Reprendre son éducation soi-même s'avère alors très difficile, voire impossible, et il faut faire appel à un professionnel. L'éducateur canin est une aide précieuse quand rectifier des comportements déviants devient nécessaire, mais aussi lorsqu'on souhaite dresser, parfaire l'éducation du chien ou le préparer à un concours.

Apprendre à éduquer son chien : pourquoi se faire accompagner par un éducateur canin ?

C'est votre premier compagnon à quatre pattes ou le premier de cette race à rejoindre votre foyer ? Quelques séances d'apprentissage et d'éducation avec un professionnel sont judicieuses. En effet, l'éducateur canin vous montrera les bonnes attitudes à adopter immédiatement afin d'éviter les mauvais comportements et vous recevrez de précieux conseils pour devenir un bon propriétaire de chien.

Reprendre une éducation canine insuffisante

On fait souvent appel à un éducateur canin en dernier recours, quand on sent qu'on manque d'emprise sur son chien, qu'il n'obéit pas et n'en fait qu'à sa tête, notamment au moment de la puberté. Grâce à ses compétences professionnelles et à son œil extérieur, cet expert comportementaliste détecte les failles dans vos interactions avec l'animal. Après les avoir décortiquées et discutées, il vous montrera quelle attitude adopter sur votre gestuelle, le ton et les mots choisis pour ordonner une action à votre chien. Il vous expliquera également comment créer un circuit de la récompense avec l'animal en utilisant des friandises, des caresses ou des termes précis. Vous bénéficierez aussi de conseils et d'explications sur les comportements canins et les raisons qui poussent l'animal à la désobéissance systématique, à la malpropreté ou à la gloutonnerie. Leur correction et votre apprentissage d'une attitude plus adaptée renforceront votre relation. Plusieurs séances sont nécessaires pour corriger les mauvais comportements, surtout s'ils sont bien ancrés depuis des années.

Améliorer l'éducation du chien ou le dresser au travail

Même si votre chien est déjà bien éduqué, quelques séances auprès d'un éducateur canin peuvent être bénéfiques. Elles permettront de corriger en détails vos attitudes et celles du chien, d'affiner son obéissance, de lui apprendre à être plus réactif, à comprendre plus de mots…

S'il est destiné à travailler comme chien de chasse, gardien de troupeau, chien de garde, chien renifleur ou chien d'assistance, l'intervention d'un éducateur professionnel est indispensable pour parfaire son éducation et le préparer à ses futures fonctions.

Pourquoi préparer son chien à un concours avec un éducateur ?

Vous rêvez de présenter votre toutou à un concours canin ? Au-delà de l'apparence physique, le chien doit avoir un comportement irréprochable. Comme un top-model, il doit savoir se déplacer sur le podium et se positionner face au jury, être à l'aise en présence du public et de la foule sans sourciller. Un éducateur canin spécialisé en présentation d'animaux aux concours saura le préparer en seulement quelques séances, à condition qu'il soit déjà bien éduqué.