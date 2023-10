Pourquoi détartrer les dents de mon chat ?

Selon une étude menée par le Royal Veterinary College de Londres, plus de 15 % des chats britanniques souffrent de maladies parodontales et 8 % de maladies dentaires. De son côté, la American Veterinary Dental Society estime que 70 % des chats ont des problèmes bucco-dentaires. En se développant, le tartre s'accumule sur les dents et les gencives du félin, où il se minéralise et durcit. Il contribue à la mauvaise haleine (halitose) et à la gingivite en créant un point d'entrée pour de nombreuses bactéries, lesquelles peuvent ensuite provoquer des infections variées : carie, parodontite…

Les chats nourris avec des croquettes sont moins exposés à la plaque dentaire que ceux qui mangent de la pâtée. En effet, la mastication de ces aliments durs, légèrement abrasifs, ralentit l'entartrement et maintient les dents plus propres. En outre, les chats y sont plus sensibles avec l'âge. Dès sept ans, il faut redoubler de vigilance et surveiller davantage les dents de votre compagnon à quatre pattes.