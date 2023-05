Pourquoi Emmanuel Macron s'est-il mêlé de la démission de l'archevêque de Strasbourg ?

Le fruit d'un vestige de l'Histoire. Ce samedi 27 mai, la démission de l'archevêque de Strasbourg a été officiellement acceptée par le Vatican et... le président de la République Emmanuel Macron. Un double agrément impératif depuis des siècles et qui perdure alors même que l'État et les instances religieuses sont totalement indépendants sur le reste du territoire français. Une différence qui est critiquée par une partie de l'échiquier politique.

"Le Saint-Père et (Emmanuel Macron) acceptent conjointement la démission de la charge pastorale de Monseigneur Luc Ravel", a indiqué la Conférence dans un communiqué samedi. Quelques heures plus tôt, l'exécutif avait diffusé son Journal officiel quotidien dans lequel un "décret du Président de la République en date du 24 mai 2023" venait "agréer la démission présentée par Mgr Luc RAVEL, archevêque de Strasbourg".

Pour comprendre cette exception alsacienne, il faut se replonger dans les livres d'histoire. Et pour cause, contrairement au reste de la France, l'Alsace est toujours sous le régime du Concordat. Un texte datant de 1801 et de l'empereur Napoléon Bonaparte. À l'époque, ce traité signé entre la France et le Vatican imposant que les nominations d'archevêques soient réalisées conjointement. Un régime qui a disparu avec la loi de séparation de l'Église et de l'État en 1905... enfin presque. L'Alsace-Moselle en bénéficie toujours aujourd'hui.