Pourquoi emmener mon chien ou chat chez le toiletteur ?

Le pelage du chien a une fonction thermorégulatrice essentielle à son bien-être été comme hiver et constitue une bonne protection contre le soleil et les piqûres d'insectes. Certaines races peuvent être tondues sans problème, d'autres pas du tout, car cela abîme le sous-poil et altère la repousse. Parmi les chiens qu'on tond régulièrement par souci pratique et esthétique, citons les races à poil long et fin (Shih-Tsu, Yorkshire, Cocker…), à poil long épais (Bichon maltais, Berger des Pyrénées…) ou à poil bouclé (Caniche, Bichon frisé…). En revanche, il est fortement déconseillé de tondre les chiens à double-poil avec un sous-poil épais comme le Husky, le Berger allemand, le Border Collie, le Loulou de Poméranie…