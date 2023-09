Pourquoi faut-il rester attentif aux baignades du chien ?

La nage est innée chez le chien, mais tous les animaux ne sont pas égaux face à l'effort physique. L'âge, le surpoids, les faiblesses musculaires ou osseuses sont autant de facteurs réduisant la capacité du chien et sa résistance. Ainsi, un chien peut se noyer, surtout s'il est soumis à un courant contraire ou si vous surestimez ses capacités. Il paniquera et s'épuisera encore plus vite.

De plus, certaines races, comme le bouledogue français et le carlin, sont gênés par leur face aplatie, une particularité physique qui entrave la respiration et donc la capacité à l'effort.