Pourquoi faut-il se méfier du bicarbonate de soude ?

Aussi appelé bicarbonate de sodium, ce produit sain et biodégradable fait partie des meilleurs produits écologiques au même titre que le vinaigre blanc et le savon noir. Déclinable en version technique, alimentaire ou pharmaceutique, cette vraie poudre à tout faire n’en reste pas moins irritante et abrasive. Sans être forcément très dangereux, le bicarbonate de soude s’utilise avec maintes précautions, surtout si vous l’avalez.

Réduire le bicarbonate de soude à un nettoyant ménager ou une manière de faire lever les gâteaux serait une erreur. Ultra polyvalent, ce produit s’utilise même pour soulager certains maux. Une étude américaine publiée en 2018 dans The Journal of Immunology révèle qu’une consommation quotidienne à faible dose permet de diminuer les inflammations présentes dans les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde. Mais méfiez-vous du bicarbonate ! Sous ses airs de produit miracle, il peut causer de fâcheuses conséquences.

Attention au bicarbonate de soude technique !

Vendu aux alentours de quatre euros dans le même rayon que le sel, le bicarbonate alimentaire se révèle utile en cuisine, mais aussi pour réaliser des produits cosmétiques. D’une qualité supérieure, il se consomme ou s’applique sur la peau. En revanche, le bicarbonate de soude technique – beaucoup moins pur – ne doit surtout pas être ingéré ou utilisé sur l’épiderme.

À manipuler avec des gants pour éviter d’agresser la peau, ce bicarbonate de soude s’avère très efficace pour faire briller un intérieur. Cependant, il est déconseillé de mélanger ce produit avec du vinaigre blanc pour nettoyer les surfaces et revêtements fragiles. Cette association risque de les abîmer. De même, certains matériaux ne supportent pas le bicarbonate de soude. Ne nettoyez pas les surfaces en céramique, en marbre et en quartz avec ce produit. Et même s’il sert à traiter les rayures sur le verre, une utilisation abusive risque de rayer encore davantage l’objet.

Utiliser du bicarbonate de soude, oui, mais à faible dose

Le bicarbonate de soude alimentaire se consomme, notamment pour soulager les brûlures d’estomac, mais il vaut mieux respecter scrupuleusement le dosage. On n’avale jamais plus de 200 grammes en une seule fois. Une consommation excessive peut entraîner des maux de tête, des nausées, des vomissements et même des gonflements au niveau des pieds, des jambes ou des mains.

Dans la salle de bains, le bicarbonate de soude remplace le dentifrice, le bain de bouche et le shampooing, mais de manière occasionnelle. Un usage régulier abîme l’émail des dents et le cuir chevelu.

Utilisé au jardin comme désherbant, fongicide et insecticide, ce produit se révèle efficace contre les maladies et les parasites comme la cochenille. Pour éliminer le mildiou, il remplace la bouillie bordelaise. On peut également s’en servir pour nettoyer les salons de jardin et le barbecue.

Cependant, son utilisation doit rester parcimonieuse, car vous risquez de rendre le sol trop calcaire en ayant la main lourde. En trop grande quantité dans le sol, le bicarbonate de soude a tendance à entraîner des carences en calcium et en magnésium. Les racines se développent mal et on assiste à la chute anticipée des feuilles.

Lors du traitement des végétaux au bicarbonate, il vaut mieux ne pas vaporiser directement sur les hampes florales et les fleurs en bouton. Un traitement trop fort fait brûler les feuilles des plantes. En général, on se limite à une cuillère à café du produit par litre d’eau.

Quelles sont les contre-indications au bicarbonate de soude alimentaire ?

Tout le monde ne doit pas utiliser du bicarbonate de soude. Il existe plusieurs contre-indications à la version alimentaire. Les femmes enceintes ainsi que les enfants de moins de six ans doivent éviter la consommation de ce produit.

Si vous souffrez d’hypertension, de maladie du foie, d’acidose respiratoire, d’alcalose métabolique ou d’insuffisance rénale ou cardiaque, il est recommandé de ne pas en consommer. Et pour ceux qui prennent un traitement médical, demander l’avis de son médecin reste indispensable pour éviter les mauvaises interactions.