Pourquoi il est important de tester la qualité de la terre de votre jardin

Tester le sol de votre jardin permet d’en tirer le meilleur parti que vous projetiez de planter des fleurs ou de créer un potager. Les végétaux sauvages représentent d’excellents indicateurs car ils permettent à eux seuls de déterminer l’état physique, chimique et biologique d’un sol. Même si une simple observation suffit, on peut utiliser le test du vinaigre pour déterminer le taux d’acidité de la terre.

Nul besoin d’enquêter auprès de tout le voisinage ! Connaître le passé de votre terrain est possible grâce à des sites gratuits et publics comme Géorisques et IGN. Sans avoir recours à des études très approfondies, on peut aussi utiliser des astuces simples et rapides pour évaluer la qualité de la terre. Cela reste indispensable pour cultiver les plantes adaptées. Une terre argileuse, calcaire ou acide ne se travaille pas de la même manière et chacune d’elles se révèle propice à la culture de certains végétaux.

Identifier les plantes sauvages pour déterminer le sol

Se référer aux arbustes et plantes sauvages qui y poussent permet d’avoir une idée plus précise de la nature du sol. En général, les ronces s’installent sur les terres de bonne qualité. En revanche, il faut craindre les orties bien drues aux feuilles vert foncé qui annoncent le plus souvent un excès d’azote.

Redoutées par les jardiniers, les terres acides sont faciles à repérer grâce aux bruyères, fougères aigle, petites oseilles, arbousiers, genêts à balai, bouleaux et châtaigniers qui occupent le terrain. De son côté, la terre argileuse, lourde et collante, accueille la plupart du temps des plantes sauvages comme le jonc, le liseron, le chiendent, la saule, le frêne, le bouton d’or ou le pissenlit. On peut aussi identifier une terre calcaire car elle fait la part belle au sainfoin, au thym, au buis, au genévrier et au chêne vert.

On évite soigneusement les sols siliceux, drainants et pauvres en humus. Faciles à repérer, ils possèdent généralement de la bette maritime, du plantain corne de cerf, du genêt à balai maritime ou encore du lavatère arborescente. Et si jamais vous observez du plantain majeur, du chiendent ou du liseron, vous avez sûrement affaire à une terre compactée.

Observation de la terre : qu’est-ce qui est bon signe ?

Riche d’enseignement, la terre convient d’être observée avec minutie. Si vous la trouvez sombre, il s’agit d’un signe encourageant. Cela signifie qu’elle contient beaucoup d’humus. A contrario, des traces blanchâtres et des cailloux en profusion indiquent la présence d’argile.

On peut aussi se fier aux micro-organismes. Une motte de terre qui grouille de lombrics ne laisse planer aucun doute sur la qualité du sol. Un sol aéré, vivant et fertile possède également de nombreuses racines, bien ramifiées, et qui s’enfoncent dans les 30 à 40 premiers centimètres de terre. Attention au visuel mais aussi aux odeurs fortes et désagréables. Elles annoncent une mauvaise aération due à un compactage du sol ou à un excès d’eau.

Sol calcaire ou acide : le test du vinaigre pour déterminer le pH

Identifier le pH d’un sol reste une idée judicieuse pour déterminer un excès de calcaire ou d’acidité. Mieux vaut une terre neutre afin qu’elle convienne à la majorité des végétaux. À l’inverse, de nombreuses plantes risquent de mal supporter un sol très calcaire ou trop acide. On peut confier la tâche à un laboratoire en prélevant un échantillon de terre ou se débrouiller seul grâce à un kit d’analyse vendu en jardinerie. Un test très simple peut également suffire à déterminer un excès de calcaire ou d’acidité. Il consiste à verser du vinaigre blanc sur un bout de terre puis d’observer la réaction. Effervescente, elle met en lumière un terrain calcaire. L’absence d’effet, lui, dénote un problème d’acidité. En cas de pH neutre, on perçoit une faible réaction.

Dans le détail, un pH inférieur à 6,5 relève un excès d’acidité et un pH supérieur à 7,5 une terre trop calcaire. Il est préférable d’obtenir un résultat compris entre 6,5 et 7,5 – indice d’une terre neutre. Toutefois, si vous avez dans l’idée de planter des hortensias, azalées ou rhododendrons, sachez que ces végétaux s’épanouissent dans les sols acides. Et rien de tel que des achillées, des clématites, des lilas, des aubépines, de la lavande ou des campanules dans une terre calcaire.