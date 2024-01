Pourquoi il faut bien choisir la couleur du collier de mon chien ?

Comme les humains, chaque chien a son propre caractère et peut, ou non, apprécier d'être approché en promenade. Un code couleur sur le collier / harnais est un moyen de communication efficace. En sept couleurs bien distinctes, on sait si on peut venir à la rencontre du chien.

Croiser des chiens quand on se promène est très courant, mais on ignore comment l'animal réagira si on s'approche de lui. Sera-t-il accueillant, craintif, agressif ou au travail ? Grâce à la couleur de son collier, vous pouvez déjà avoir un premier indice sur son caractère, à condition que son maître suive le code couleur développé par l'association britannique Yellow Dog Project.

Le jaune pour les chiens imprévisibles ou à l'adoption

Le jaune est la couleur choisie par le Yellow Dog Project. L'association a vu le jour en 2012 au Royaume-Uni dans le but de préserver les "chiens jaunes", ceux qui ont besoin d'espace et n'aiment pas particulièrement les rencontres forcées avec des inconnus. La couleur indique que l'animal est imprévisible, qu'il peut se montrer nerveux ou agressif à votre approche et qu'il vaut donc mieux garder vos distances. Elle peut également signifier que le chien est à la recherche d'une nouvelle famille adoptive.

Le vert pour les chiens avenants qu'on peut approcher

Vous avez le feu vert pour aller à la rencontre du chien qui porte un collier / harnais ou un ruban vert et même le caresser si son maître vous y autorise. Il signifie que le chien est sociable, avenant et sympathique, qu'il peut être approché par d'autres humains et chiens sans présenter de danger.

L'orange pour les chiens qui n'aiment pas leurs congénères

Le chien porte de l'orange ? Il apprécie la compagnie des humains, mais beaucoup moins celle des chiens. Il peut se montrer agressif envers eux. Autrement dit, il vaut mieux ne pas l'approcher si votre toutou vous accompagne !

Le rouge pour les chiens à éviter

Cette couleur parle d'elle-même : n'approchez pas ! Si le chien porte un collier ou un ruban rouge, son maître vous prévient d'un danger. Quelle que soit la raison, l'animal n'appréciera pas la rencontre avec d'autres humains ou d'autres chiens. Il peut faire preuve d'agressivité voir vous attaquer.

Le bleu pour les chiens qui travaillent

Le bleu est la couleur du chien au travail. Il est en service avec la police, avec les douanes ou les secours, en mission comme chien d'assistance ou en phase d'entraînement. Il ne faut donc pas le déranger, sous aucun prétexte, même s'il est formé à ne pas répondre à votre appel.

Le violet pour les chiens qu'il est interdit de nourrir

Certains chiens ont un régime alimentaire très strict en raison d'une maladie, d'un entraînement spécifique, d'un comportement en cours de correction… Ils ne doivent donc pas recevoir de nourriture de la part d'un tiers. Cet avertissement est symbolisé par le port d'un collier violet.

Le blanc pour les chiens handicapés

Comme les humains, les chiens peuvent souffrir d'un handicap, notamment la malvoyance ou la surdité, qui les empêche d'appréhender leur environnement avec sérénité. Ils doivent donc être approchés avec calme, douceur et bienveillance afin de ne pas ressentir de peur et témoigner de l'agressivité par réaction à l'inconnu qu'ils n'arrivent pas à identifier. Ces chiens portent un collier, harnais ou ruban blanc caractéristique.