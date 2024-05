Pourquoi il ne faut surtout pas déranger les lézards dans un jardin ?

Les lézards sont de redoutables prédateurs qui chassent les nuisibles des jardins. La présence de ce reptile dans votre extérieur est le signe d'un écosystème équilibré et sain. Véritables alliés, ils peuvent vous aider à protéger les cultures des attaques d'insectes et de maladies.

Vous avez aperçu un lézard sur le rebord d'une fenêtre ou se faufiler sur la façade de votre maison ? Même si ces minuscules reptiles peuvent en effrayer certains, sachez qu'ils sont de véritables alliés dans le jardin, au même titre que les oiseaux ou les hérissons. Ils permettent de chasser les nuisibles et réduisent considérablement l'usage des pesticides. Leur présence dans votre espace vert est d'ailleurs le signe d'un jardin sain et équilibré.

Les lézards, des chasseurs d'insectes ravageurs

La nature a bien fait les choses et elle a doté les lézards d'un excellent instinct de prédateurs. Les geckos se nourrissent d'insectes, et notamment des nuisibles qui s'attaquent à nos plantes. Parmi leurs aliments préférés, on retrouve les pucerons, les chenilles, les limaces, les araignées rouges, les mouches blanches ou encore les moustiques. Attirer les lézards dans son jardin permet donc de réguler naturellement la population de nuisibles ravageurs sans causer de dégâts dans votre jardin.

Les lézards réduisent le risque de maladie

En chassant les insectes, les lézards préviennent l'apparition de maladies transmises par ces petits insectes nuisibles. C'est un moyen d'éviter le recours aux insecticides et autres produits chimiques pour traiter d'éventuelles maladies végétales. De ce fait, ils permettent de maintenir les cultures saines et productives. Par ailleurs, la présence de lézards témoigne d'un écosystème équilibré et d'un jardin sain. Cela permet à la biodiversité de se développer.

Comment accueillir les lézards dans son jardin ?

Pour rendre votre jardin "lézard compatible", n'hésitez pas à leur offrir des abris : déposez des tas de pierres, des morceaux de bois et des branches, des tuiles amoncelées ou des feuilles mortes afin qu'ils puissent se réfugier. Ces abris doivent être disposés au soleil et éloignés des lieux de vie. Les lézards sont timides, ils ont besoin de tranquillité et de sécurité. N'hésitez pas à installer des petits points d'eau pour qu'ils puissent s'abreuver. Évitez de les manipuler et respectez leur espace. S'ils se sentent bien, ils seront plus enclins à pondre des œufs et à s'installer durablement dans votre jardin et donc à vous aider à rendre votre espace plus sain. Par ailleurs, les lézards sont des animaux protégés par la loi, il est ainsi interdit de les tuer ou de les capturer ni de détruire leurs habitats.