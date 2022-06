Pourquoi la canicule nous met-elle à cran ? La réponse d'une psy

Comment se sentir mieux ?

Il faut avoir la possibilité de ne pas se sentir totalement impuissant. Au-delà de fermer les volets et se mettre devant un ventilateur, on peut aussi agir sur le climat à son échelle. On retrouve ainsi de la puissance et on peut se déculpabiliser par rapport au réchauffement climatique.

Il faut bien évidemment suivre toutes les recommandations, ne pas faire de sport à 13 heures, boire beaucoup, rester au frais, se reposer… Mais on peut aussi essayer de voir la chose positivement en se disant qu’il fait beau et qu’on va en profiter pour se remonter le moral. Ce n’est pas idiot non plus de partir en télétravail à la campagne, si c’est possible. Ne pas être obsédé par ce sujet permet enfin de l’appréhender plus sereinement.