Pourquoi la neige et le froid ne sont pas (toujours) l’ennemi du jardin ?

Pour beaucoup de jardiniers, la neige représente une angoisse. Pourtant, la neige n’est pas si mauvaise que ça, au contraire. Voici quelques bienfaits insoupçonnés de la neige et du froid au jardin.

Si c’est un bonheur de voir une douce couverture toute blanche recouvrir l’herbe et les arbres, pour beaucoup de jardiniers, la neige est redoutée, voire une source d’angoisse. Mais, ce joli manteau blanc et le froid qui l’accompagne ont des avantages certains pour les végétaux.

La neige est un bon nutriment pour les plantes

Connaissez-vous l’expression « neige en février vaut du bon fumier » ? En effet, la neige joue un rôle important dans le processus de décomposition des feuilles mortes. L’humidité et les températures froides vont permettre aux feuilles mortes de se décomposer plus rapidement. Ce compost est riche en azote et en phosphore, deux éléments très importants pour la bonne santé et la croissance des végétaux. Par ailleurs, les flocons sont composés d’azote atmosphérique qu’ils emprisonnent en se formant. Quand ils fondent sur le sol, ils libèrent ce gaz qui va pénétrer dans le sol et donc nourrir la terre en profondeur. Enfin, le froid et la neige sont un moyen de vous débarrasser des insectes nuisibles et autres parasites qui nuisent à la bonne santé du jardin.

La neige est un bouclier thermique

La neige fraîche contient naturellement de l’air. Lorsque la couche est d’une épaisseur d’environ 5 cm, elle forme un bouclier qui va protéger les plantes et la terre contre le froid. C’est l’effet igloo. Cette couverture blanche, fortement isolante, empêchera le sol de geler. Les racines et les bulbes seront donc à l’abri et la terre va pouvoir réguler sa température. Par exemple, si la neige tombe en abondance sur un sol à 0°C, elle va maintenir ce sol à cette température, même si le mercure affiche des températures bien plus glaciales.

En revanche, il faut absolument éviter le tassement de la neige. On évite de piétiner le manteau blanc, car on risque de lui retirer ses vertus isolantes.

La neige permet l’arrosage naturel de la terre

Contrairement à la pluie qui déstructure le sol et abîme les végétaux, surtout lorsqu’elle est battante, la neige, elle, humidifie en douceur la terre. Elle apporte de l’eau en profondeur au sol lorsqu’elle fond. L’eau est mieux absorbée et le sol est maintenu humide plus longtemps.

Enfin, la neige agit comme un agent abrasif. Elle va ramollir l’enveloppe externe des graines qui ont été semées et les stratifiées. Les semences de vivaces et d’arbustes lèvent plus facilement quand il neige, car le froid et l’eau dégrade les enzymes de la dormance embryonnaire. Résultat : la germination est plus abondante !