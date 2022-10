Pourquoi la pénurie de carburants génère-t-elle tant de violence à la pompe ?

Pourquoi une restriction de liberté dans l’espace public peut-elle être si fortement anxiogène et générer de telles scènes de violence (voir vidéo ci-dessous) ?

À travers l'Observatoire Santé et Qualité de vie urbaine que je viens de créer, on a mesuré les capteurs de qualité de vie urbaine auprès de 3000 répondants dans 58 départements. Et ce qui ressort, c'est que la notion de liberté est quasiment l'une des composantes principales de la qualité de vie urbaine pour 74% des individus interrogés. Dès lors que l'on ne coche plus cette case et que l'on se sent dépendant, en position de faiblesse, on stresse. C'est le fameux 'fight or flight' (tu te défends ou tu t'enfuis) et on a des réactions d'extrême violence, parfois, de personnes qui peuvent être sidérées ou qui prennent la fuite. Le fait que ces restrictions durent dans le temps et s'intensifient, accentue aussi ce phénomène. Sans parler du manque d'information des autorités. Dès lors que l'on n'a pas la petite voix qui nous dit : 'Voilà ce qui se passe, voilà ce que l'on met en place et combien de temps ça va durer', ça crée de l'anxiété. Même si depuis peu, on commence à avoir des éléments de réponse.