Pourquoi le balcon est un espace dangereux pour le chat ?

S'il y est habitué très jeune, le chat domestique peut se contenter d'une vie en appartement. Il sera malgré tout attiré par ce qu'il se passe dehors. Le balcon et la terrasse urbaine sont des espaces attrayants mais dangereux pour les chats.

On dit que le chat retombe toujours sur ses pattes en cas de chute, notamment grâce à sa queue qui sert de balancier et lui permet de se retourner très vite. Toutefois, une chute depuis le balcon ou la terrasse en hauteur peut lui être fatale, quel que soit l'étage. Vous pouvez l'empêcher tout bonnement d'y accéder, en espérant qu'il ne trouve pas un jour une faille dans votre surveillance vigilante, ou sécuriser votre extérieur urbain.

Pourquoi le chat d'appartement aime-t-il tant aller sur le balcon ?

Il ne faut pas oublier que s'il s'est laissé apprivoiser par l'homme, le chat a conservé ses instincts. Il reste un animal très indépendant et un redoutable prédateur. Même s'il apprécie la vie de salon dans votre appartement, il aime donc savoir ce qu'il se passe à l'extérieur. Sur le balcon, il peut observer les environs tout en restant à l'abri des regards et guetter les proies potentielles (oiseaux, petits rongeurs…). Il s'y installe également pour profiter du soleil et de l'air frais. Et il serait tout à fait normal de le laisser faire comme n'importe quel animal si la hauteur ne présentait pas un tel danger pour lui… En effet, le chat peut monter sur le garde-corps à la poursuite d'un oiseau et tomber. Outre le risque corporel d'une chute, il peut aussi être effrayé par l'inconnu une fois en bas, s'enfuir et se perdre.

Quelle solution pour sécuriser le balcon et prévenir une chute du chat ?

La solution la plus sûre est la plus radicale : empêcher complètement le chat d'accéder au balcon. Mais ce serait le priver d'un précieux accès à l'extérieur. Afin de lui permettre de profiter lui aussi de l'air frais, vous pouvez l'autoriser à aller sur le balcon uniquement en votre présence. Toutefois, cela vous contraint à une vigilance permanente, surtout à la belle saison lorsqu'on aime laisser la baie vitrée ouverte en journée ou la nuit pour bénéficier de la fraîcheur nocturne.

Comme l'empêcher de passer entre les barreaux du garde-corps est insuffisant au chat qui peut monter sur la main courante, la seule vraie solution de sécurisation est l'installation d'un filet. Fixé sur toute la longueur et la hauteur du balcon pour éviter tout saut malencontreux, le filet offre une protection sûre et totale. Ses mailles forment un grillage suffisamment serré pour éviter au chat de passer au travers. Il a l'avantage de laisser circuler la lumière, l'air et le regard. De plus, il peut par endroits servir de treille à une plante grimpante ou de support à des décorations. On trouve ces filets dans les enseignes spécialisées sur internet ou en boutique.

Bien sûr, le filet doit monter jusqu'au plafond du balcon, car n'oubliez pas que même les chats d'intérieur sont bons grimpeurs !