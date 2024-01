Pourquoi le chat aime-t-il tant les boîtes et les cartons ?

Les chats sont craintifs et méfiants par nature. Ils ont besoin d'un environnement sécurisé pour se reposer et d'une cachette où guetter leurs proies. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils adorent les boîtes et autres cartons.

Quel propriétaire de chat n'a jamais été déçu face à son animal qui s'intéresse davantage à l'emballage qu'à son nouveau couffin ou jouet ? Bien qu'étonnant à nos yeux, ce comportement félin a de multiples raisons. Voici pourquoi toujours laisser des boîtes vides accessibles à votre chat.

Pourquoi mon chat se sent-il en sécurité dans une boîte ?

Placée au sol, sur un meuble ou dans un placard, la boîte offre un confortable sentiment de sécurité. Dans cet espace confiné et protecteur, votre chat sent qu'il est à l'abri, que rien ne pourra venir l'attaquer pendant sa sieste et qu'il peut se reposer tranquillement. En effet, alors qu'il est l'un des plus redoutables prédateurs terrestres, il ne dort vraiment que d'un œil, toujours méfiant et sur le qui-vive, car lui aussi a des prédateurs. Même en appartement, le félin a conservé ses instincts naturels. On est souvent amusé de voir nos chats se contorsionner afin de se lover dans des boîtes trop petites ou à peine assez grandes, mais elles garantissent un abri sûr pour leur sommeil.

Par ailleurs, un chat stressé recherche le calme et l'isolement pour s'apaiser et échapper à l'élément perturbateur. Lorsqu'il a une ou plusieurs boîtes à disposition permanente où se réfugier dès qu'il le désire, il est plus serein et patient.

La boîte est un excellent poste d'observation pour le chat

Voir sans être vu est le premier commandement du chasseur à l'affût. Bien caché dans sa boîte, le chat peut guetter ses proies ou vous tendre une embuscade. Mû par son instinct, le félin domestique simule des parties de chasse endiablées pour lesquelles il a besoin d'une cachette. Quoi de mieux qu'une grande boîte en carton d'où il peut observer son environnement en relevant discrètement la tête le temps de définir le meilleur angle d'attaque ? Et si la boîte est percée de trous, c'est encore mieux ! Prêt à bondir, il pourra surveiller les alentours sans être vu et même lancer un coup de patte au passage de sa proie (ou de votre mollet).

La boîte est un nid douillet et chaleureux pour le chat

Entre une boîte en carton et un nouvel arbre à chats, il y a fort à parier que votre animal privilégiera le premier, au grand dam de votre ego et de votre porte-monnaie. Mais, sans aucune intention négative, le félin choisit simplement l'environnement le plus chaud. En effet, le carton est un matériau naturellement isolant qui préserve la chaleur corporelle de votre compagnon à quatre pattes pendant sa sieste. Un vrai nid douillet !