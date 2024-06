La flamme jumelle est un mythe amoureux très tendance sur les réseaux sociaux. D’après ce concept, la flamme jumelle serait, "une moitié d’âme", une personne qui complète en tout point de vue. Toutefois, ce mythe amoureux se révèle non seulement problématique pour les relations, mais il est aussi détourné par certains coachs en relation peu scrupuleux.

Le concept de flamme jumelle est très populaire sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Il a été notamment mis en lumière par les amoureux de spiritualité et par quelques célébrités. Pour parler de sa femme, M. Pokora écrivait par exemple que Christina Milian est sa "seule et unique flamme jumelle". Megan Fox a également utilisé ce concept pour décrire Machine Gun Kelly. Mais qu’est-ce que cela signifie ?

Qu’est-ce qu’une flamme jumelle ?

On a tous entendu parler d’âme-sœur, cette personne pour laquelle on a une très forte affinité sentimentale (et pas uniquement amoureuse). La flamme jumelle, elle, serait en quelque sorte la réunion de deux moitiés d’une seule âme. Alors que l’âme-sœur est la rencontre de deux âmes. Platon a été le premier à théoriser les flammes jumelles dans Le Banquet. D’après la légende, fût un temps où les hommes avaient deux têtes, quatre bras et quatre jambes. Mais Zeus, Dieu de l’Olympe, estimant que les hommes étaient une menace pour les Dieux, décida de couper leurs corps et leurs âmes, les divisant en deux moitiés, mâle et femelle. La théorie des flammes jumelles se retrouve également dans d’autres croyances, telles que le bouddhisme et l’hindouisme. Les hommes sont alors investis d’une mission : retrouver leur moitié, au fil des incarnations.

Aujourd’hui, le concept de flamme jumelle est utilisé dans un tout autre contexte, à savoir celui des relations amoureuses. Marie Sahuguede, autrice de l'ouvrage Les flammes jumelles, vivre l'amour inconditionnel, explique auprès d’Au Feminin que "la rencontre de ces deux personnes réveille leur lien si particulier. Cela entraîne des manifestations physiques, émotionnelles, énergétiques, une attraction magnétique très forte. C’est une rencontre bouleversante autant pour l’un que pour l’autre".

Pourquoi ce concept est problématique ?

Paul Chiarelli, auteur de Flamme Jumelle Universelle, ouvrage de référence en la matière, explique que ces "âmes" sont séparées à la naissance pour mieux s’accomplir individuellement avant d’être réunies. Mais avant la réunion, elles passent par plusieurs étapes : la rencontre, la reconnaissance, une séparation, la réunion puis la "fusion ultime". Pour Lucy Rowett, conseillère en matière de sexualité et de relations, interrogée par Cosmopolitan UK, ce concept est problématique, car il laisse entendre qu’il n’existe qu’une personne qui complète une autre. "Cela alimente notre obsession déjà malsaine de l'amour pour combler un vide que personne ne pourra jamais combler". Elle pointe même le danger de ce concept, notamment pour les personnes fragiles ou hypersensibles. "Je pense que la plupart des gens peuvent s'identifier au sentiment d'incomplétude, car cela fait partie de l'expérience humaine, donc trouver un enseignement qui dit qu'il existe une personne qui peut vous compléter est inquiétant".

Le concept peut également aboutir à un sentiment d’éternelle insatisfaction. Cette recherche de cette fameuse flamme jumelle revient à imposer "des attentes malsaines et irréalistes à un partenaire, en supposant qu'il comblera tous vos besoins émotionnels parce qu'il est l'autre moitié de votre âme". Elle peut même conduire les personnes vulnérables à alimenter la codépendance, engendre des relations malsaines, enflammées, jalouses, voire toxiques. En somme, cela consiste à poursuivre "l'impossible et une version idéalisée d'un être humain qui n'existe pas".

Aux États-Unis, un couple a utilisé ce concept de flamme jumelle pour créer un programme, Twin Flames Universe. Jeff et Shaleia Ayan promettait à ses adhérents de trouver leur moitié contre d’énorme somme d’argent. Deux documentaires, l’un diffusé sur Netflix, l’autre par Prime Vidéo, les accusent d’escroquerie et de dérives sectaires.