Voici plusieurs années qu'il se démocratise, si bien qu'aujourd'hui, le tatouage habille les corps de milliers de Français. Au-delà de l’aspect artistique, c’est aussi la symbolique de chaque pièce qui fait son succès. Une fois lancé dans les tatouages, il est parfois difficile de s’arrêter.

D’année en année, la proportion de Français tatoués ne cesse de grimper. Un temps jugé mauvais genre, le tatouage habille aujourd’hui les corps de personnes issues de toutes les classes sociales et de tous les styles. Mais alors, pourquoi fait-il de plus en plus d’adeptes ?

Comment le tatouage s’est-il démocratisé ?

Dans les années 1960, le tatouage n’avait pas bonne réputation. Seuls les mauvais garçons osaient en effet décorer leurs corps de ces inscriptions. Mais, petit à petit, la clientèle des salons a commencé à se diversifier. En 1968 déjà, ces rockers, marins et bikers n’étaient plus la clientèle majoritaire des tatoueurs parisiens. La décennie suivante a confirmé cette tendance et c’est là que le tatouage a connu un véritable tournant, en devenant une pièce artistique à part entière. Des personnes issues de toutes les classes sociales et de tous les milieux professionnels se sont laissé tenter par un dessin ou une inscription sur la peau. À tel point que le nombre de salons de tatouage a été multiplié par plus de 200 en l’espace de 30 ans. Si bien qu’en 2019, près de 20 % des Français étaient tatoués, selon le plus récent sondage réalisé par Qapa.fr et relayé par Les Echos.

Une inscription esthétique et symbolique

En couleurs ou en noir, discret ou imposant, chacun peut inventer le tatouage qui lui correspond. S’il était un temps quelque chose que l’on cachait de la vue de tous, les détenteurs d’une inscription indélébile, l’arborent aujourd’hui fièrement. Et pour cause, au-delà du rendu final, que tout le monde peut voir, le tatouage est "symbolique", explique le tatoueur David Racana à France Bleu. Pour ses clients, marquer leur corps est un moyen de se l'approprier ou de se le réapproprier, mais aussi de marquer un tournant dans leur vie, par exemple suite à un événement traumatisant, un changement majeur, ou pour se souvenir d’un moment précis. À tel point que le tatouage à seule visée esthétique, et donc dénué de signification, n’existe pratiquement plus.

Malgré tout, ces inscriptions se veulent de plus en plus artistiques dans leur aspect. Ainsi, "des artistes se sont appropriés ce monde-là", souligne David Racana. De quoi aboutir à de véritables collaborations entre le tatoueur et le tatoué, qui travaillent de concert à l’élaboration d’une pièce unique, qui alliera à la fois le style de la personne et le message qu’elle souhaite ancrer sur sa peau.

Mais, si les Français sont de plus en plus tatoués, c’est aussi parce que cette pratique a un caractère addictif. Certaines personnes n’ont bien sûr qu’un seul tatouage, mais une fois qu’ils ont franchi le pas pour la première fois, les clients ont bien souvent l’envie de recommencer. "C’est difficile de s’arrêter", assure David Racana. D’autant que le corps offre un vaste espace pour permettre à chacun de s’exprimer, de raconter son histoire et de se créer des souvenirs qui resteront gravés pour toujours.