Pourquoi les chiens sont sensibles à l'hypothermie ?

Comme les humains, les chiens sont sensibles au froid et à l'humidité. Malgré leur pelage, ils peuvent souffrir d'hypothermie. Cette baisse de la température corporelle est dangereuse pour leur organisme.

Les chiens aiment tant être dehors par tous les temps qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont froid. Ils préfèrent souvent rester à l'extérieur et grelotter plutôt que de rentrer se mettre au chaud. Dès que le mercure baisse, vous devez donc veiller à protéger votre compagnon à quatre pattes des dangers de l'hypothermie.

Quelles sont les causes de l'hypothermie chez le chien ?

Le chien est un animal homéotherme. Son corps garde une température constante de 38,5°C, naturellement supérieure à nos 37°C. Lorsqu'elle descend à 38°C ou en dessous, le chien souffre d'hypothermie.

Elle est fréquemment liée à une exposition prolongée au froid. Même si le chien reste actif, son corps refroidit rapidement quand il est dehors en hiver, particulièrement s'il pleut ou s'il neige. Les petits chiens, ceux qui n'ont pas de sous-poil protecteur, les chiots et les animaux âgés ne parviennent pas à thermoréguler leur organisme et sont donc très sensibles à l'hypothermie. C'est également le cas pendant les baignades à la mer, à la rivière ou en piscine.

L'hypothermie est aussi un symptôme de certaines maladies comme le diabète ou l'insuffisance cardiaque.

Comment repérer un chien qui souffre d'hypothermie ?

Les premiers signes de l'hypothermie chez le chien sont similaires à ceux que nous émettons lorsque nous avons froid : frissons, tremblements incontrôlables, extrémités glacées, ralentissement général, recroquevillement pour empêcher la chaleur de s'échapper…

Plus sévères, d'autres symptômes apparaissent ensuite si l'animal n'est pas réchauffé rapidement. Le corps se raidit, avec des problèmes de coordination des mouvements et une réactivité diminuée, les pupilles se dilatent, les lèvres pâlissent. En outre, l'activité cardiaque se réduit, la circulation sanguine se concentre sur les organes vitaux et n'alimente plus les membres. Des engelures graves peuvent alors survenir. Au dernier stade, l'organisme ralentit encore et l'animal sombre dans l'inconscience, avec une issue fatale si on n'intervient pas.

Que faire en cas d'hypothermie ?

Si l'hypothermie est légère, placez le chien près d'une source de chaleur (cheminée, radiateur…), séchez-le en le frictionnant et enveloppez-le dans une couverture. Vous pouvez aussi masser délicatement ses membres afin de faciliter la circulation sanguine et les réchauffer.

En cas d'hypothermie sévère, une consultation vétérinaire d'urgence s'impose. Il saura augmenter progressivement la température corporelle de l'animal et réaliser les gestes de secours nécessaires.

Comment éviter l'hypothermie chez le chien ?

Alors que certains animaux rechigneront à mettre les pattes dehors par grand froid, la plupart n'hésiteront pas à sortir, profiter de leur promenade et s'ébattre dans la neige. Il est donc important de réduire la durée des promenades, quitte à les multiplier au cours de la journée, pour éviter un refroidissement corporel trop important. Dès votre retour à l'intérieur, laissez le chien s'installer près du chauffage aussi longtemps que nécessaire.

Pour les chiens sensibles au froid (tous sauf les races polaires et montagnardes), le port d'un vêtement d'hiver est recommandé à chaque sortie.

Enfin, n'hésitez pas à surveiller régulièrement sa température pour détecter l'hypothermie et intervenir rapidement !