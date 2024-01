Pourquoi les feux de circulation sont de couleur verte, orange et rouge ?

Les feux de signalisation ont vu le jour dans les 1800, avec les réseaux ferroviaires. Le premier feu tricolore en France est apparu en 1923, à Paris. À l’origine, il n’y avait que deux couleurs sur les feux de circulation.

Les feux de circulation n’ont pas toujours été tricolores. À l’origine, dans les années 1870, les feux étaient uniquement verts et rouges. C’est en 1920 qu’ils sont devenus tricolores, à Detroit, aux États-Unis. Mais pour quelle raison l’orange est apparu et a totalement été adopté à travers le monde ?

L’origine de la signalisation

Les premiers feux de signalisation sont apparus dans les réseaux ferroviaires en 1800. Les ingénieurs avaient besoin d'un moyen de savoir quand arrêter leurs locomotives, et quand ralentir. Le rouge a alors été choisi pour l'arrêt total, la plupart des gens associant cette couleur à quelque chose de potentiellement dangereux ou grave.

Pour ce qui est du ralentissement, les cheminots utilisaient autrefois une lumière blanche pour indiquer qu'un conducteur pouvait garder son allure, et une lumière vert clair lorsqu'il devait faire preuve de prudence. Mais comme les trains mettent du temps à s’arrêter, et afin d’éviter les collisions désastreuses en confondant le vert clair et le blanc de loin, les chemins de fer n'ont utilisé que le vert et le rouge pendant très longtemps.

Rouge, vert et… jaune

Concernant les panneaux de signalisation, dans les premiers jours de l'automobile et jusqu'au milieu des années 1900, les panneaux d'arrêt n'étaient pas toujours rouges. Beaucoup étaient jaunes, comme les panneaux « céder le passage » par exemple. En effet, la nuit, il était pratiquement impossible de voir un panneau d'arrêt rouge si une zone était mal éclairée. De fait, l'engouement pour les panneaux jaunes « stop » a commencé à Detroit en 1915.

Et c’est dans cette même ville que, cinq ans plus tard, le tout premier feu de signalisation électrique a été installé. Mais il ne comportait plus seulement du rouge et du vert comme pour les chemins de fer ! Il comprenait également le tout premier feu orange, à l'angle des avenues Michigan et Woodward.

Et en France ?

Il faudra attendre 1923 pour que le premier feu de circulation français soit posé, au croisement des boulevards Saint-Denis et Sébastopol, à Paris. Pour autant, il était uniquement rouge et accompagné d’une sonnerie. Ce n’est que dix ans plus tard que sont apparues les couleurs vert et orange.

Et ces couleurs n’ont pas été choisies au hasard : le rouge, l’orange et le vert sont celles que notre cerveau capte le plus vite. Particulièrement le rouge : l’œil humain y est très sensible et peut le voir de très loin, même dans le brouillard. Quant au vert, qui est le complément du rouge, il est bien perçu par le cerveau. Cette couleur est généralement associée à l’apaisement.

L’orange, signifiant l’avertissement, se situe à la même distance chromatique entre le rouge et le vert. Normalement, la logique voudrait que ce soit jaune, rouge et vert, mais l’orange est plus proche du rouge et affiche mieux l’idée d’un possible danger.