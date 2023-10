Pourquoi mon chat a-t-il besoin de faire ses griffes ?

Disputer un chat qui fait ses griffes sur le mobilier ou les textiles est contreproductif. Non seulement il ne comprendra pas pourquoi, mais il risque de le faire volontairement pour vous ennuyer. Si on ne peut pas vraiment parler de vengeance, le chat reste un animal très intelligent qui sait embêter ses maîtres quand il le souhaite.

La meilleure solution est donc de mettre à sa disposition un griffoir. On en trouve de toutes sortes dans le commerce et à tous les prix : carton gondolé spécial à attacher au pied d'un meuble, arbre à chat en fibres naturelles, tapis griffoir… Il faut simplement que la surface accroche et que le félin y ait accès à tout moment. Afin de l'habituer à s'en servir, vous pouvez le positionner à côté du meuble griffé et montrer au chat que ce nouveau support lui conviendra aussi très bien. Comme cet apprentissage peut prendre un peu de temps, n'hésitez pas à couvrir votre canapé d'un plaid !

En alternative, il existe des répulsifs à animaux, mais leur odeur forte (souvent de la lavande) peut vous incommoder.