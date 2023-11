Pourquoi mon chat déprime pendant l'hiver ?

Comme les humains, le chat est sensible à la déprime saisonnière. La diminution de la luminosité naturelle est la première cause de cette baisse de moral. Par quelques gestes quotidiens, vous pouvez aider votre chat à passer un hiver plus serein.

Avec les jours qui raccourcissent rapidement et le changement d'heure fin octobre, cette période de l'année est propice à la déprime saisonnière. Elle touche fréquemment les humains, mais aussi les chats et les chiens. Si l'humeur de votre félin est fluctuante, s'il dort davantage et modifie ses habitudes alimentaires, il a probablement un coup de blues. On vous éclaire sur ce phénomène, avec des conseils pour réduire ses effets.

La déprime saisonnière : quelles sont les causes et conséquences ?

L'organisme du chat, comme le nôtre, produit plus de mélatonine en automne et en hiver. Cette hormone, sécrétée naturellement par le cerveau lorsque la lumière naturelle du jour diminue, favorise la baisse de l'activité physique, la somnolence et le sommeil.

Outre le manque de luminosité, la saison invite plus à cocooner sur le canapé qu'à batifoler dans le jardin. Malgré leur fourrure, les chats sont sensibles au froid et préfèrent la chaleur d'un bon feu de cheminée. Par crainte des dangers nocturnes, on est également moins enclins à laisser sortir nos compagnons à quatre pattes pour de longues promenades.

Le chat peut aussi manger davantage par dépit et ennui ou, au contraire, réduire son appétit jusqu'à perdre du poids.

Entre production d'hormones et modification des habitudes, le chat peut donc ressentir du stress qui se mue en déprime et/ou en agressivité.

Quatre solutions pour lutter contre la déprime saisonnière de votre chat

Efficace chez les humains, la luminothérapie l'est aussi pour les félins. Si vous avez un jardin, une terrasse ou un balcon bien exposé, un bain de soleil quotidien avec votre chat réduit la production de mélatonine et augmente celle de sérotonine (l'hormone du bonheur). N'oubliez pas d'installer un arbre à chat ou un coussin moelleux devant une fenêtre ensoleillée pour les siestes de votre matou ! Vous pouvez aussi partager un moment avec lui devant une lampe de luminothérapie estampillée CE et "dispositif médical". En reproduisant les effets naturels du soleil, elle régule les hormones et aide à lutter contre la dépression saisonnière.

Votre chat est apathique et réduit son activité physique à quelques allers-retours entre le canapé et la gamelle ? Prenez le temps de le solliciter et de jouer avec lui en multipliant les courtes sessions de jeux durant la journée. Vous pouvez lui acheter de nouveaux jouets ou les fabriquer vous-même avec des bouchons, des boules d'aluminium et des bouts de ficelle. Un peu de nouveauté et un regain d'attention raviveront son enthousiasme et son attrait naturel pour le jeu. Quand vous avez plus de temps, un week-end pluvieux par exemple, n'hésitez pas à installer un parcours d'agilité !

Si votre chat a accès à l'extérieur, laissez-le sortir et, s'il rechigne à mettre les pattes dehors, emmenez-le avec vous dans le jardin pour faire quelques pas et courses après les feuilles mortes. N'oubliez pas d'inspecter son pelage en rentrant ! En bons parasites, les puces et les tiques sont en recherche active d'un hôte qui leur garantisse chaleur et nourriture pour l'hiver.

Enfin, en dernier recours pour les chats vraiment déprimés auxquels le vétérinaire n'a détecté aucune cause sous-jacente, la prise d'antidépresseurs donne de bons résultats. Spécialement dédiés aux animaux, ils sont similaires aux traitements proposés aux humains, avec les mêmes effets d'amélioration d'humeur (et effets secondaires…).