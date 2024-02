Pourquoi mon chat dort-il avec moi ?

Le chat est très affectueux envers ses maîtres et apprécie de dormir avec eux. Plusieurs raisons poussent nos félins domestiques à partager notre lit. Dormir avec son chat mérite néanmoins de prendre quelques précautions.

De simple auxiliaire de ferme, le chat s'est imposé comme membre du foyer et de la famille à part entière, si bien qu'on accepte volontiers de partager notre lit avec lui. La plupart de nos compagnons à quatre pattes font tout pour venir passer la nuit avec nous. Un comportement qui s'explique par ses besoins de sécurité, de chaleur et d'affection.

Le chat se sent en sécurité avec son maître

Par nature, le chat est un animal extrêmement méfiant et plutôt craintif. S'il semble dormir quinze à dix-huit heures par jour, il n'en est rien en réalité, car les phases de sommeil profond sont très courtes et espacées. Il ne dort donc que d'un œil, toujours à l'affût et prêt à s'enfuir si un danger approche. En passant ses nuits avec vous, le chat se sent en sécurité : rien ne peut lui arriver dans votre lit puisque vous êtes là pour le protéger. Ainsi, il peut s'abandonner à un sommeil profond et réparateur. De plus, cela améliore sa confiance en vous.

Le chat a besoin de notre chaleur corporelle

Malgré son pelage, le chat est un animal frileux. Il a besoin de chaleur extérieure pour maintenir sa température corporelle, légèrement plus élevée que la nôtre (38,5°C). Dès que le mercure baisse, il n'est donc pas rare de le trouver étalé de tout son long au soleil ou lové près du chauffage. Lorsqu'il vient se blottir dans votre dos, le long de vos jambes ou sur vos pieds durant la nuit, il cherche à bénéficier de votre chaleur corporelle et de celle de votre couette. Vous en profitez aussi, car sa propre chaleur rayonne à travers les draps, pratique si vous avez les pieds glacés !

Le chat nous aime, tout simplement !

Au-delà de ces considérations pratiques de sécurité et de chaleur dont il profite volontiers, le chat dort avec vous parce qu'il vous aime. En tant que membre de la famille, il apprécie passer du temps avec vous, même simplement en dormant à vos côtés durant la nuit (ou la sieste). Si vous le considérez également en tant que tel, comme 68 % des Français d'après une étude IPSOS pour Royal Canin en 2023, et que vous n'y voyez pas d'inconvénient, laissez-le venir sur votre lit ! Vous profiterez ainsi de tous les bienfaits de nuits partagées avec votre chat.

Laisser votre chat dormir avec vous : oui, mais…

Si dormir avec son chat a des avantages indéniables, quelques précautions s'imposent néanmoins. Afin qu'il n'altère pas la qualité de votre sommeil en raison de son rythme de vie différent, laissez la porte entrouverte pour qu'il puisse quitter la chambre quand il le souhaite sans vous déranger. Installez votre compagnon à quatre pattes sur les draps et non dessous, si possible avec sa couverture. Ainsi, vous réduisez les risques de contamination par les parasites éventuels et les micro-organismes pathogènes dont votre félin est porteur. De plus, vous limitez la propagation de poils là où vous dormez. N'oubliez pas qu'une allergie aux chats peut se déclarer à l'âge adulte et sans signes avant-coureurs, même après des années de cohabitation !