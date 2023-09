Pourquoi mon chat n'aime pas les portes fermées ?

À l'état naturel, le chat a besoin de se sentir entièrement libre de ses mouvements. Il doit pouvoir aller manger, chasser, jouer, recevoir des caresses et dormir où et quand bon lui semble. En le domestiquant, nous lui avons imposé un lieu de vie à dimensions variables selon notre habitat, des heures pour la nourriture et les câlins… Si certains s'en accommodent parfaitement et respectent notre quotidien, ce n'est pas le cas de tous les félins, tous ne supportent pas la routine humaine. La restriction de liberté matérialisée par la porte fermée en est le parfait exemple. En effet, ne pas pouvoir franchir le seuil pour aller dans une autre pièce, sortir ou rentrer de la maison constitue une sérieuse entrave à ses mouvements et peut générer de la frustration, du stress. Le chat voit son espace réduit comme un empêchement à vaquer à ses occupations ou à rejoindre son maître si celui-ci se trouve de l'autre côté de la porte.