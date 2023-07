Pourquoi mon chat n'est pas propre et comment y remédier ?

Dans la nature à l'état sauvage, la propreté est essentielle au chat : il en va de sa sécurité, car être très propre lui évite d'être repéré par un prédateur potentiel. Cet instinct naturel a perduré chez le chat domestique, qu'il ait accès à l'extérieur ou que vous ayez installé une litière à l'intérieur. Néanmoins, si votre chat était propre et ne l'est plus, c'est le symptôme d'un problème qu'il faut identifier rapidement afin d'y remédier.