Pourquoi mon chien a-t-il mauvaise haleine et comment y remédier ?

La mauvaise haleine (appelée aussi ou halitose) est fréquente chez les chiens de toutes races. Elle est presque toujours le symptôme d'une infection ou d'une maladie. Les problèmes bucco-dentaires en sont la principale cause.

Si, dès qu'il ouvre la gueule à proximité de votre nez, vous devez retenir un haut-le-cœur, votre chien souffre d'halitose. Une fois à l'occasion, votre toutou a peut-être fait un festin d'une charogne, mais lorsque le phénomène dure plusieurs jours sans amélioration, il faut savoir pourquoi. La mauvaise haleine a des causes potentielles multiples à identifier rapidement afin de soigner votre compagnon à quatre pattes.

Pourquoi les problèmes bucco-dentaires sont-ils souvent responsables de la mauvaise haleine du chien ?

Dans la plupart des cas, l'halitose est liée à une prolifération bactérienne à l'intérieur de la gueule du chien. Il peut s'agir de dépôts de tartre, de plaque dentaire (accumulation bactérienne à la jonction entre la dent et la gencive), d'une gingivite, d'un abcès dentaire, d'une maladie parodontale… En dehors de la dent cassée accidentellement, les problèmes bucco-dentaires sont généralement dus à un manque d'hygiène dentaire. La mauvaise haleine est l'un des symptômes le plus aisément remarquable et surtout, celui qui doit vous alerter.

Pour y remédier, une visite chez le vétérinaire s'impose afin de procéder aux soins dentaires nécessaires et au traitement antibiotique s'il y a lieu. Il pourra vous conseiller et vous apprendre à brosser les dents de votre chien pour limiter la réapparition des troubles bucco-dentaires et donc de l'halitose. Remplacer la pâtée humide par une nourriture sèche peut également contribuer à éviter les récidives, car les croquettes sont légèrement abrasives et réduisent le dépôt de tartre.

Les faiblesses rénales en cause dans l'apparition de l'halitose canine

Vous avez repéré une forte odeur d'ammoniac dans l'haleine fétide de votre chien ? Elle est symptomatique d'un problème rénal chronique. L'urée est insuffisamment filtrée par les reins et se propage dans le corps de l'animal, notamment dans sa salive où elle se transforme en ammoniac et provoque cette odeur caractéristique.

S'il n'est pas déjà sous traitement pour insuffisance rénale, votre chien a besoin d'une consultation vétérinaire rapide. Le professionnel pourra établir un diagnostic grâce à des analyses, préciser l'avancée de la maladie et proposer un traitement.

Le diabète, générateur de mauvaise haleine chez le chien

Comme les humains, les animaux diabétiques ont une haleine sucrée qui se rapproche de l'odeur de fruit acide en fermentation, celle de l'acétone. L'acidification du sang (acidocétose) transforme la salive et lui donne ce parfum caractéristique. S'il est atteint de diabète, le chien a besoin d'un traitement adapté et d'une alimentation particulière, à voir avec le vétérinaire.

Au-delà de ces trois causes majeures possibles, l'halitose du chien peut résulter d'un trouble digestif passager ou chronique, d'une insuffisance hépatique ou simplement du stress. Dans tous les cas, il est préférable de se rendre chez un vétérinaire.