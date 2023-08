Pourquoi mon chien a-t-il un comportement agressif ?

En raison de leur corpulence et de leur mâchoire puissante, on pense souvent que l'agressivité est une question de race et que les chiens considérés dangereux (pit-bull, rottweiler…) sont plus enclins à ce comportement qu'un caniche ou un labrador. Pourtant, n'importe quel chien, aussi petit et gentil soit-il, peut devenir agressif spontanément ou sur la durée, en réaction à un ou plusieurs facteurs.

La peur est la principale cause d'agressivité du chien. Face à une menace, l'animal se rend imposant et effrayant afin de faire fuir l'adversaire. Il se hérisse, grogne, montre les dents, claque des mâchoires, prêt à attaquer et à se défendre.

On peut aussi observer ce comportement chez un chien qui défend son territoire, son maître ou sa famille. Très fidèle, il protège ceux qu'il aime, mais cela peut aussi dévier en possessivité exclusive si vous la laissez se développer.

L'agressivité progressive répond quant à elle à un comportement inadapté du maître, notamment la maltraitance de l'animal battu, affamé ou ignoré. Frustré et irrité, le chien devient peu à peu agressif. C'est une réaction naturelle qu'on retrouve chez les espèces animales et l'humain.

Enfin, un chien âgé atteint de problèmes de santé physique ou mentale peut manifester de l'agressivité à cause de la douleur ou de la démence.