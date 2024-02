Pourquoi mon chien est-il un vrai pot de colle ?

On aime nos chiens pour leur fidélité et leur attachement sans faille. Ce comportement aimant peut néanmoins dévier vers un hyper-attachement envahissant. Pour le bien-être de tous, il est important de remettre à sa place un chien trop collant.

Si vous ne pouvez faire un pas sans que votre chien soit dans vos jambes, s'il s'immisce volontiers entre vous et vos proches, ce débordement d'affection peut devenir gênant et envahissant. Nous vous proposons des astuces pour réguler ce comportement collant et mieux vivre votre relation avec votre toutou.

Pourquoi mon chien est-il trop collant ?

Bien plus que le chat et les autres animaux de compagnie, le chien est très dépendant de son maître. Il vit au gré de vos mouvements et cherche toujours à vous faire plaisir ou, du moins, fait ce qu'il croit vous plaire. Il est donc sans cesse en train de vous témoigner son affection et son attachement, ce qui le rend très présent à vos côtés. Si on adore pouvoir compter sur son compagnon à quatre pattes à chaque instant, il peut vite devenir intrusif, envahissant, collant et donc insupportable.

Bien que naturel, ce comportement canin est exacerbé par… le vôtre ! En effet, il est fort probable que vous ayez, au cours de son éducation, manqué de fermeté et le chien n'a donc pas assez pris son autonomie. Ce sera le cas si vous l'avez laissé occuper une place trop importante, sans le remettre à la sienne, si vous avez cédé et l'avez laissé dormir avec vous, rester à vos pieds pendant les repas, siéger à vos côtés dans la voiture, se mettre entre vous et votre partenaire, etc. À l'âge adulte, le chien considère cela comme acquis et il est d'autant plus difficile de rectifier le tir.

Un chien envahissant est aussi parfois un animal qui a manqué d'affection avec un maître précédent, qui a été rejeté ou abandonné. Par peur de manquer à nouveau, il ne vous lâche pas d'une semelle. Face à l'anxiété, il est important de le rassurer, mais aussi de faire preuve de fermeté.

Comment recadrer un chien envahissant ?

Pour l'animal, il n'y a rien de mal à rester collé à vos jambes. Il le fait parce qu'il vous aime, voire parce qu'il considère que vous avez besoin de sa protection contre les autres (les intrus, votre partenaire, vos proches…). Il est aussi normal de vous solliciter à tout bout de champ pour jouer puisque vous êtes son maître adoré. Plus vous attendez, plus le comportement sera difficile à rectifier et le chien peut même devenir agressif envers vous ou les autres. Il s'observe d'ailleurs davantage chez les mâles que chez les femelles, plus indépendantes.

Dès que vous ressentez une gêne et un envahissement de votre espace personnel, il faut réagir. Vous pouvez progressivement habituer votre chien à se passer de vous en le laissant à la maison de temps en temps pour sortir sans lui, en le mettant dans le jardin ou dans une autre pièce pendant un moment. De quelques minutes au début, allongez peu à peu ce temps de solitude afin de l'y habituer. Lorsqu'il vient réclamer des jeux ou des caresses sans cesse, ignorez-le. S'il insiste, repoussez-le fermement avec un NON sonore, mais sans brutalité. Néanmoins, il ne faut pas le laisser dépérir seul dans son coin. L'anxiété et l'ennui pourraient le rendre destructeur ou encore plus envahissant. Un juste milieu est à trouver entre les moments à partager avec votre toutou et ceux où vous avez besoin de votre intimité. Si le comportement collant devient ingérable, n'hésitez pas à vous faire aider par un éducateur canin !