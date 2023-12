Pourquoi mon chien éternue ?

L'éternuement est un réflexe du corps pour expulser une gêne des voies nasales et les libérer. C'est l'un des principaux symptômes du rhume ou d'une allergie. Chez le chien, il peut être totalement bénin ou, parfois, le signe avant-coureur d'un problème de santé grave.

Votre chien éternue ? Avant de vous ruer chez le vétérinaire avec la crainte d'un diagnostic sombre, analysez l'éternuement ! Est-il occasionnel ou répété ? Est-il accompagné d'autres symptômes ? Nous faisons le point sur les principales causes de l'éternuement du chien et les signes concomitants à surveiller.

Cause n°1 : un corps étranger dans les voies nasales du chien

Tout à fait incontrôlable, l'éternuement est notamment enclenché par l'organisme pour dégager les voies respiratoires supérieures encombrées par un corps étranger. Il peut s'agir d'une poussière, d'un grain de pollen, d'une herbe, d'un petit bout de nourriture inhalé par inadvertance. Toujours en train de renifler quelque chose, les chiens sont sujets à ces désagréments. Ils sont sans conséquence tant que l'éternuement réflexe expulse le coupable. L'animal éternue jusqu'à éliminer la gêne et, bien souvent, une ou deux fois suffisent.

Lorsque le corps étranger reste coincé, les éternuements se répètent. Il faut rester vigilant, car s'il ne sort pas, il peut obstruer les voies nasales et empêcher le bon fonctionnement de l'appareil respiratoire. Le cas échéant, un vétérinaire pourra le retirer à l'aide d'instruments médicaux, avec une opération sous anesthésie générale si besoin. Il vaut mieux éviter de partir à sa recherche vous-même, sous peine de causer des dommages importants.

Cause n°2 : le rhume du chien

Votre chien peut éternuer régulièrement en raison d'un banal rhume. En effet, ces animaux sont aussi sensibles que nous au froid et à l'humidité et donc aux petits virus de l'hiver. Les éternuements s'accompagnent alors d'un peu de fièvre, d'une diminution de l'appétit et d'une fatigue générale. Gardez-le bien au chaud en veillant à bien l'hydrater et il devrait être guéri en quelques jours. Si les symptômes persistent et/ou s'aggravent, prenez vite rendez-vous avec votre vétérinaire !

Cause n°3 : une allergie chez le chien

Comme nous, les chiens peuvent souffrir d'une allergie environnementale (pollen, poussière, acariens…) ou alimentaire. Les éternuements répétés dès qu'il entre en contact avec l'allergène sont un symptôme caractéristique. Ils s'accompagnent d'un écoulement nasal, d'une conjonctivite, de fièvre et d'une fatigue générale.

Le vétérinaire peut rechercher la cause de l'allergie grâce à des tests et en vous posant des questions. Elles concerneront le lieu de vie de l'animal, les déclencheurs possibles (promenade printanière près d'un champ de graminées, par exemple), son alimentation… Il pourra soulager les symptômes, mais trouver et éliminer la cause reste la meilleure façon de contrer l'allergie.

Cause n°4 : une maladie canine grave

Lorsque les éternuements se répètent dans la durée, ils peuvent être le symptôme d'une maladie grave et vous devez demander un diagnostic vétérinaire rapidement. Parmi elles, la toux du chenil cause des éternuements, mais surtout une toux sèche, de la fièvre, une conjonctivite et une apathie. Très contagieuse, elle se répand rapidement dans les chenils des élevages et des refuges. Elle nécessite un traitement antibiotique et anti-inflammatoire rapide.

Liée à un champignon (Aspergillus Fimigatus), l'aspergillose est une maladie sino-nasale. Elle se traduit par des éternuements qui durent dans le temps, avec un jetage nasal purulent et sanguinolent d'une seule narine. Un traitement antifongique s'impose afin d'éliminer le coupable avant qu'il ne cause des dommages sur d'autres organes (cerveau, foie…).

Si le chien éternue souvent, tousse et respire bruyamment avec gêne, il peut avoir des polypes nasaux (des masses qui obstruent les voies respiratoires supérieures) qu'on enlève au moyen d'une opération.

Enfin, la cause la plus grave de l'éternuement du chien est la tumeur nasale, généralement maligne. Elle touche les animaux âgés et peut provoquer une déformation faciale en plus des éternuements, de l'essoufflement et de la baisse notable de vitalité.