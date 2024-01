Pourquoi mon chien penche la tête sur le côté ?

La communication du chien passe par les aboiements et la gestuelle. Pencher la tête quand on lui parle a plusieurs significations possibles. Un problème de santé peut aussi expliquer cette inclinaison de la tête.

Votre chien vous fait craquer en inclinant la tête dès que vous vous adressez à lui ? Les chercheurs se sont penchés sur ce comportement mignon afin d'y trouver une ou plusieurs raisons scientifiques. Voici les résultats des études récentes et les principales causes de l'inclinaison de la tête chez le chien.

L'inclinaison de tête : une preuve de concentration attentive chez le chien

D'après l'étude parue dans la revue Animal Cognition en 2022, l'inclinaison de la tête correspond à une attention accrue du chien. Ce dernier montre un fort intérêt aux sons de votre voix, sur lesquels il se concentre afin de les décrypter et d'y reconnaître des mots appris. Au cours de l'expérience, les chercheurs ont remarqué que les chiens les plus doués pour la reconnaissance vocale (ici, des noms de jouets) inclinaient davantage la tête que les autres : 43 % pour les premiers contre 2 % seulement pour les seconds. Le mouvement serait donc lié, entre autres, à la capacité cognitive du chien, un résultat qui vient corréler une étude précédente, parue en 2021 dans la revue Nature. Néanmoins, l'intonation joue aussi un rôle important dans la compréhension. Même s'il ne saisit pas le sens du mot, votre ton le mettra sur la voie.

Pourquoi incliner la tête permet au chien de mieux nous comprendre ?

Tous les chiens inclinent la tête lorsqu'on leur parle, même si ceux qu'on considère les plus intelligents (Border Collie, Berger australien…) le font plus souvent que d'autres. Au-delà de l'écoute attentive, le mouvement est également effectué pour améliorer l'ouïe à l'instant T. Le chien est doté d'une audition supérieure à la nôtre sur l'étendue du champ sonore. En inclinant la tête, il fait aussi pivoter ses oreilles pour capter plus de sons et identifier leur provenance afin de réagir en conséquence. Par ailleurs, certains chiens ont un museau très long qui peut gêner leur vision, comme celui des Lévriers par exemple. Pencher la tête les aide donc à mieux voir ce qu'il y a devant eux.

Les chiens inclinent la tête pour faire plaisir et être récompensés

Le chien a la capacité de comprendre rapidement ce qui plaît à son maître et ce qui lui déplaît. Si vous vous extasiez chaque fois que vous le voyez incliner la tête, il n'hésitera pas à répéter ce mouvement dans le seul but de vous faire plaisir, même s'il ne comprend pas un traitre mot de ce que vous venez de lui dire. Et si, de surcroît, vous récompensez ce geste craquant, vous êtes certain qu'il recommencera... uniquement pour avoir une autre friandise !

Quels problèmes de santé canins peuvent expliquer l'inclinaison de tête ?

Si vous observez votre chien pencher la tête sans raison particulière ni stimulus de votre part, il souffre peut-être d'une douleur auriculaire. L'otite fait partie des infections courantes chez nos compagnons à quatre pattes, surtout chez les animaux à oreilles tombantes comme le Cocker, le Beagle, le Cavalier King Charles… Traitée rapidement par un vétérinaire, elle se soigne très bien et reste sans conséquence.

Autre raison possible à une inclinaison de tête anormale et non stimulée : le syndrome vestibulaire. Ce problème de l'oreille interne se traduit par une perte d'équilibre, de la confusion, le corps qui penche d'un côté ou de l'autre en entraînant la tête… N'hésitez pas à consulter votre vétérinaire si vous remarquez ces symptômes !