Pourquoi nettoyer les oreilles de son chat régulièrement ?

La forme des oreilles du chat est propice à l'entrée d'impuretés qui tombent vers le canal auditif disposé en L. Elles peuvent y causer des inflammations dont la plus courante est l'otite, comme chez les humains. De plus, cette forme particulière empêche l'élimination du cérumen et favorise son accumulation. Nettoyer les oreilles du chat régulièrement permet donc de dégager l'entrée du canal auditif, d'éviter la prolifération bactérienne et de préserver son audition.

Ce sera aussi l'occasion de vérifier s'il n'a pas été contaminé par la gale des oreilles, une maladie cutanée courante chez les chats, causée par un petit acarien. Bien que bénigne, elle provoque des démangeaisons désagréables et peut entraîner diverses infections auriculaires si elle n'est pas traitée.