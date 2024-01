Pourquoi opter pour les granulés de bois pour chauffer son habitation ?

Les granulés de bois ou pellets permettent d’alimenter des chaudières ou des poêles. Compacts et plus simples à stocker, ils possèdent un haut pouvoir calorifique. Toutefois, ces combustibles sont plus fragiles que les bûches de bois.

Avec le coût de l'énergie qui ne cesse d'augmenter, nous sommes beaucoup à nous tourner vers le bois pour chauffer nos habitations. Matériau naturel et écologique, il revêt différentes formes pour alimenter les poêles et cheminées. On en trouve sous forme de bûches, de plaquettes, mais aussi des granulés. Quels sont les avantages et les inconvénients des pellets, on vous dit tout.

Qu’est-ce que le granulé de bois ?

Issu des résidus des scieries comme les copeaux ou les sciures, le granulé de bois se présente sous forme de cylindre. Les résidus de bois sont compactés et asséchés, sans produits chimiques. On ne trouve ni colle ni additif dans le processus de fabrication. Le granulé de bois possède un très faible taux d'humidité ce qui lui donne un pouvoir calorifique très important et permettent de chauffer durablement les habitations à l'aide d'un poêle à granulés.

Quels sont les avantages du granulé à bois ?

Considéré comme une énergie renouvelable, le granulé de bois possède un bilan carbone neutre puisqu'il est constitué à 100 % de résidus de bois. Il ne dégage pas de fumée lorsqu'il brûle et moins de poussières ou de polluants qu'une bûche. Le granulé de bois possède un très fort pouvoir calorifique, son rendement est compris entre 85 et 95 %. Les sacs sont faciles à stocker et à transporter. Ils sont vendus en vrac ou en sachet de 15 kg. Par ailleurs, les pellets sont aisés à utiliser puisqu'il suffit d'approvisionner le poêle en versant les combustibles dans le silo.

Quels sont les inconvénients du granulé à bois ?

Qui dit granulé de bois, dit équipement adéquat. Or, il faut savoir que le poêle à granulé est onéreux. C'est un investissement plus coûteux qu'une chaudière au gaz. Toutefois, il existe des aides financières pour les acquérir. Les pellets eux-mêmes sont plus chers que les bûches classiques. Leur stockage doit être fait de manière précautionneuse, car les granulés de bois sont très sensibles à l'humidité. Ils doivent être entreposés dans un lieu sec afin qu'ils puissent fonctionner de manière optimale. Enfin, les poêles à granulé sont plus bruyants, pour réduire les nuisances sonores, il est recommandé d'installer un système par aspiration.